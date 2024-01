Image d'une expédition au glacier Beardmore dans la dépendance de Ross en Antarctique en 1911, bien loin de la recherche actuelle sur les glaciers. Image: PA

Des chercheurs ont découvert plus de 10 000 nouveaux virus dans la glace

Les micro-organismes «hibernent» dans les glaces éternelles des régions polaires. Une récente étude a décrypté les risques qu'ils représentent pour l'humanité.

Laura Helbig / t-online

De nombreux vestiges du passé ont déjà refait surface dans le permafrost et dans les glaciers des régions froides de la planète: créatures minuscules, fossiles en passant par des bébés mammouths. Et tous les animaux retrouvés ne sont pas «morts».

Dans certaines circonstances, les micro-organismes piégés et conservés dans la glace peuvent reprendre vie - et potentiellement même constituer un danger pour nous, les humains, si, par exemple, des agents pathogènes en surgissent.

Aujourd’hui, une nouvelle étude de l'Université de Lanzhou en Chine montre à quel point le monde des micro-organismes présents dans le pergélisol et les glaciers peut être diversifié. Des chercheurs ont prélevé et examiné des échantillons d’un total de 38 glaciers situés dans les régions de haute montagne et polaires du monde entier pendant plusieurs années. Ils ont publié les résultats dans la revue «Science Bulletin».

Virus présents dans la glace

Les scientifiques ont pu identifier l’ADN d’un total de 10 840 nouveaux virus. Comme l’indique l’étude, ce chiffre est 15 fois plus élevé que ce que l’on pensait auparavant. Cependant, 83% des types de virus trouvés sont des bactériophages, qui affectent les bactéries et ne constituent donc pas une menace directe pour l'homme.

Avec ces virus, le risque zéro n'existe pas. Certains virus ne semblent pas tuer immédiatement leur hôte bactérien, permettant ainsi aux bactéries infectées de survivre. De plus, le matériel génétique des virus peut être transféré à celui des bactéries – et ainsi rendre les bactéries résistantes aux antibiotiques. Les antibiotiques n’agissent que contre les bactéries, pas contre les virus.