Le Covid a augmenté le risque de développer cette maladie chez les enfants

Le nombre de cas de diabète chez les enfants a cru pendant la pandémie de Covid-19. Une nouvelle étude montre l'influence de la vaccination.

Bruno Knellwolf / ch media

Plus de «International»

Plusieurs études ont montré que le nombre de cas de diabète chez les enfants a augmenté pendant la pandémie de Coronavirus. C'est, par exemple, le résultat de l'étude américaine menée à San Diego, aux Etats-Unis. Après le début de la pandémie, il y a eu une augmentation de 57% du diabète 1 en 2020 et 2021 par rapport à 2019.

Dans une autre étude, le chercheur américain Alan Kwan a ensuite examiné dans quelle mesure l'augmentation des diagnostics de diabète était liée à une infection par le Coronavirus.

Sur le même thème: Voici les gens qui doivent se vacciner contre le Covid selon l'OFSP

Il s'est avéré que le risque augmentait nettement après une infection. Les scientifiques ont également constaté que le risque de diabète après une infection était plus élevé chez les patients non vaccinés que chez les patients vaccinés, ce qui indique un bénéfice de la vaccination contre le Covid, comme l'a expliqué Kwan. Les causes qui contribuent au risque de diabète après l'infection n'étaient, toutefois, pas claires.

L'incidence de diabète chez les jeunes a augmenté après le début de la pandémie, la hausse la plus importante étant observée chez les personnes noires et hispaniques. Image: Shutterstock

Des scientifiques du département de recherche du centre de santé Kaiser Permanente Southern California (KPSC) ont maintenant publié sur «Jama Network Open» une autre étude qui montre également une nette augmentation du diabète 1 et 2. En plus des études précédentes, cette recherche a examiné de plus près l'âge et l'ethnie des personnes malades.

L'augmentation ne peut pas être liée à la vaccination

L'étude de cohorte a analysé les données d'enfants sans antécédents de diabète, dont les données de santé électroniques ont été suivies. Il en ressort que l'incidence chez les jeunes a augmenté après le début de la pandémie, la hausse la plus importante étant observée chez les personnes noires et hispaniques. En particulier, chez les personnes atteintes de diabète de type 2, une augmentation brutale de l'incidence a été observée au cours du second semestre 2020. C'est-à-dire à un moment où le vaccin contre le Covid n'existait pas encore. Cette augmentation ne peut donc pas être liée à la vaccination.

En parlant de santé: L'empreinte CO2 des soins autant mortelle que les erreurs médicales

Dans l'ensemble, les chercheurs ont observé une augmentation plus faible du diabète de type 1 et une augmentation plus marquée du diabète de type 2 , en particulier chez les jeunes de 10 à 19 ans;

, en particulier chez les jeunes de 10 à 19 ans; Cela diffère d'une étude menée en Floride, qui avait calculé une forte augmentation tant pour le type 1 que pour le type 2.

Selon les auteurs de l'étude, cette différence pourrait être liée à la différence de population entre la Floride et la Californie. Quelque chose dont il faut également tenir compte dans une interprétation pour la Suisse.

Plusieurs raisons possibles à l'augmentation

Plusieurs mécanismes pourraient être responsables de l'augmentation du diabète pendant la pandémie:

Le Sars-CoV-2 peut endommager les cellules du pancréas en raison de l'infection et de la dérégulation du système immunitaire;

peut endommager les cellules du pancréas en raison de l'infection et de la dérégulation du système immunitaire; Et le stress aigu d'une infection par le Sars-CoV-2 augmente le taux de glucose dans le sang.

De plus, le manque d'activité physique ou les facteurs de stress pendant la pandémie peuvent avoir entraîné une prise de poids et d'autres effets négatifs sur la santé qui augmentent le risque de diabète, comme l'écrivent les auteurs de l'étude.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)