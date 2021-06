International

La pandémie entrave les progrès de la lutte contre le VIH

Image: Shutterstock

Les nouvelles infections du VIH ont baissé de 30% en dix ans, mais les progrès sont plus lents que prévu. La pandémie menace les avancées.

L'année dernière, 1.5 million de personnes supplémentaires ont été contaminées dans le monde, a affirmé jeudi à Genève ONUSIDA.

Au total, le virus est présent chez plus de 37 millions d'individus, principalement en Afrique subsaharienne. En 40 ans, l'épidémie a fait 34.7 millions de victimes, selon les nouvelles estimations publiées par le dispositif onusien. Celles-ci étaient 690'000 l'année dernière, en baisse de plus de 40% en dix ans.

Les objectifs de lutte contre le VIH établis pour la fin de l'année dernière n'ont pas été atteints, comme l'avait anticipé ONUSIDA. Ils cherchaient à faire baisser les nouveaux cas et les décès de 500'000 chacun. Or, le nombre d'infections est supérieur de 3.5 millions et celui des décès de centaines de milliers par rapport à ce qui avait été envisagé, selon des données publiées en fin d'année dernière.

Il y a quelques mois, la directrice exécutive Winnie Byanyima avait alerté sur les effets de la pandémie. «Les avancées des dernières années sont menacées», avait-elle ajouté. Le coronavirus pourrait provoquer en trois ans de 125'000 à plus de 290'000 cas supplémentaires et de 69'000 à 150'000 décès qui pourraient être évités. (ats)