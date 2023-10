Voici les pays dans lesquels il ne faut surtout pas boire l'eau du robinet

Lorsque vous voyagez, il est important de savoir où vous pouvez boire l'eau du robinet sans risque et où il est préférable de l'éviter. Notre carte vous indique notamment les plus mauvais élèves dans le domaine.

En Suisse, l'eau du robinet est considérée comme la denrée alimentaire la plus contrôlée et surveillée. Les quelque 2500 entreprises de distribution d'eau garantissent que près de 100% des ménages et des entreprises industrielles sont approvisionnés à tout moment en eau potable d'une qualité irréprochable.

L'eau traitée des nappes phréatiques, lacs et sources qui sort de nos robinets contient certes, comme tout produit naturel, différents oligo-éléments et n'a pas toujours le même goût, mais elle peut être bue sans risque. Les dispositions légales de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) y veillent.

Les pays où vous pouvez boire l'eau du robinet

Tous les pays n'appliquent pas des directives aussi strictes que celles de la Suisse. Si vous avez soif en vacances, réfléchissez avant de consommer l'eau du robinet: celle-ci n'est pas forcément potable. Mais alors, comment savoir si on peut boire l'eau du robinet sans crainte?

L'autorité sanitaire américaine Centers for Disease Control and Prevention (CDC) évalue régulièrement la qualité de l'eau de tous les pays du monde et met les données à disposition sur son site internet. Il existe 175 pays dans lesquels il est fortement déconseillé pour les touristes de boire l'eau du robinet. Outre des destinations populaires comme la Thaïlande ou l'Afrique du Sud, certains pays européens comptent également dans le lot, comme la Bulgarie, l'Albanie et la Turquie.

En revanche, dans la plupart des autres pays européens, l'eau du robinet peut être consommée sans soucis. Aux Etats-Unis et au Canada, la qualité de l'eau est suffisamment élevée. Toutefois, l'eau a souvent un goût très différent de celui auquel nous sommes habitués en Suisse. Cela est dû, dans la plupart des cas, à la teneur en chlore. Il n'est pas exclu qu'il existe d'autres endroits où l'eau courante est potable. S'ils ne figurent pas sur la carte, c'est que le CDC déconseille explicitement d'y boire au robinet.

La qualité suisse de l'eau au top

L'université américaine de Yale a choisi une approche plus scientifique pour évaluer la qualité de l'eau potable dans son Environmental Performance Index (EPI).

Celle-ci est déterminée par le nombre d'années de vie perdues pour 100 000 personnes (taux EVCI) en raison de l'exposition à une eau non potable. Une valeur de 100 indique que l'eau potable est de la plus haute qualité, 0 étant la plus basse.

Parmi les dix pays qui atteignent la valeur maximale, on trouve la Suisse, ainsi que l'Autriche, la Finlande, la Grèce, l'Islande, l'Irlande, Malte, les Pays-Bas, la Norvège et le Royaume-Uni.

Les pays où il ne faut surtout pas boire l'eau du robinet

Parmi les 178 pays évalués, le Niger obtient le plus mauvais résultat avec une note de 1,7 sur 100. D'autres Etats d'Afrique de l'Ouest sont également très mal classés. Notamment le Nigeria (4,5), le Togo (4,9) et le Liberia (9,5). De l'autre côté du continent, l'Erythrée ne fait pas beaucoup mieux (6,4).

Certains pays dont l'infrastructure est également mauvaise, comme la Corée du Nord, la Syrie, la Libye, le Soudan du Sud ou l'Ethiopie, n'ont pas été évalués. L'université de Yale n'indique pas à partir de quel seuil l'eau du robinet est potable ou non.

Traduit et adapté de l'allemand