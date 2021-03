International

Les fausses-couches font partie de la grossesse

On en entend parler de plus en plus souvent, mais nous n’y trompons pas: les fausses couches ont toujours fait partie du processus de mise au monde. Une psychologue californienne nous rappelle qu’il serait temps que le tabou se lève.

Huffington Post: Une grande partie du travail que vous semblez faire consiste simplement à continuer à normaliser les fausses couches. Pourquoi est-ce si important de le faire?

Jessica Zucker: La fausse couche est un sujet tabou, de manière archaïque. Mais nous pouvons changer cela. Une fois pour toutes, pour nous-mêmes et pour les générations futures: nous devons le faire.



Pourquoi?

Parce que la fausse couche n'est pas une maladie. Il n'y a pas de remède. Elle ne va nulle part. C'est un résultat normal de la grossesse! Je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas cela. C'est une issue normale de la grossesse, même si elle est décevante. Elle peut être traumatisante. Une grossesse sur quatre se solde par une fausse couche. C'est trop de gens pour continuer à les traiter comme une anomalie.

Un drame courant La fausse couche est un sujet tabou qui s’accompagne souvent d’un sentiment de culpabilité et de honte. Il s’agit pourtant d’un événement très fréquent: 20 à 25% des grossesses n’arrivent pas à leur terme en Suisse.

Vous avez fait une fausse couche à 16 semaines de grossesse, seule dans votre salle de bains, que vous décrivez de manière assez détaillée dans le livre - en parlant de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez entendu, de l'appel téléphonique frénétique que vous avez eu avec votre médecin qui vous a donné des instructions pour gérer le «chaos médical» du moment, comme vous le dites. Pourquoi une explication aussi détaillée?

Tout d'abord, parce qu'il s'agit de mémoires. Et c'est un travail de mémoire sur une fausse couche. Mais je pense aussi que lorsqu'un sujet est entouré d'un tel silence et d'une telle honte, l'une des façons de lutter contre cette omerta est d'en parler. C'est-à-dire de partager explicitement - et sans honte - nos histoires. Ce n'est pas une question de victime, ce n'est pas une question de recherche d'attention. Je veux inviter les gens à découvrir ces histoires difficiles, car la plupart d'entre nous deviennent des statistiques d'une manière ou d'une autre. Pourquoi sommes-nous encore si silencieux à ce sujet?



Ce que vous vous êtes efforcée de faire à travers votre livre, vos essais, les médias sociaux - tout cela - est d'offrir des conseils sur la façon dont les gens peuvent mieux soutenir les femmes qui ont subi une perte de grossesse. Quels sont les principes de base?

En général, les gens ne savent pas quoi dire ou quoi faire, principalement parce que, dans notre culture, nous ne parlons pas suffisamment du deuil. Nous le reconnaissons à peine. Surtout ce type particulier de perte. Des phrases telles que: «Au moins, vous savez que vous pouvez tomber enceinte», «Ça ne devait pas arriver», «Dieu a un plan» et «Tout arrive pour une raison» n'aident pas. Ils repoussent le chagrin à la périphérie.

La chose la plus profonde que nous puissions faire pour nos proches en cette période de douleur est de les rencontrer là où ils sont - en résistant aux tentations de «réparer», de prédire l'avenir ou de faire des suggestions non sollicitées. «Dites: Comment allez-vous?» Ne dites pas: «Ce sera différent la prochaine fois». Dites plutôt: «Si ou quand vous voulez parler de votre expérience, je suis là.» Ne dites pas: «Restez positif.» Dites plutôt: «Je suis là pour vous aider à surmonter ce que vous ressentez.» Ne dites pas: «Tu devrais peut-être faire une FIV la prochaine fois ou adopter...» C'est simple: Dites ce que vous imaginez que vous voudriez entendre si vous étiez à sa place.

Vous soulignez également que les femmes qui ont elles-mêmes fait une fausse couche ne sont pas nécessairement plus aptes à dire la «bonne» chose que le reste d'entre nous. Pourquoi cela?

Tout d'abord, je pense que les proches sont bien intentionnés. Mais il peut y avoir une tendance à comparer et à opposer les deuils. Ce qui serait bien plus utile, c'est de se blottir contre eux et de leur dire simplement: «Comment vas-tu? Je suis aussi passé par là, mais j'imagine que nous avons eu des expériences différentes. Et je suis là pour toi en ce moment.»

Il est important de se rappeler que les changements hormonaux et les changements d'humeur que les femmes vivent [autour d'une fausse couche] sont intenses. Ce que les gens m'ont dit juste après ma fausse couche n'a jamais quitté mon esprit. Je pense que les gens doivent être un peu plus conscients de cela,

Alors, comment pensez-vous que nous (nous tous!) faisons maintenant pour normaliser la fausse couche et soutenir les femmes et leurs partenaires?

J'ai de l'espoir. Il y a eu des précurseurs qui ont préparé notre culture à un potentiel changement radical - et j'espère faire partie de ce changement.

Pour l'instant, je pense que le Covid a exacerbé l'isolement préexistant qui peut accompagner une fausse couche. Le fait que tant de personnes l'apprennent lors de leur rendez-vous prénatal, alors qu'elles sont seules, ajoute à la complexité de ce qu'elles doivent affronter. Et puis, si vous devez subir un curetage et que vous êtes seule, et que la communication au lendemain de cette perte est interdite... Je crains qu'à long terme, les gens n'aient à étouffer encore plus leurs sentiments. Et ils se sentiront d'autant plus seuls.