Voici comment le corps récupère après avoir arrêté de fumer

Les fumeurs vivent en moyenne dix ans de moins que les non-fumeurs. Mais ceux qui arrêtent de fumer peuvent devenir en aussi bonne santé qu'un non-fumeur et avoir à peu près la même espérance de vie. Il vaut donc la peine d'arrêter de fumer à tout moment. Y compris pour les fumeurs occasionnels.

Le corps récupère après seulement 24 heures

Il est incroyable de voir à quelle vitesse le corps récupère après avoir arrêté de fumer. Les premiers changements peuvent être remarqués après seulement 20 minutes. Le pouls et la pression artérielle chutent à la valeur d'avant la dernière cigarette. Les mains et les pieds sont sensiblement mieux approvisionnés en sang, les doigts et les orteils recouvrent une température normale.

Après environ huit heures, la concentration de monoxyde de carbone toxique dans le sang tombe à des valeurs normales. En conséquence, le corps absorbe mieux l'oxygène à nouveau. L'essoufflement s'estompe également.

Le risque de crise cardiaque diminue après seulement 24 heures.

Les fumeurs occasionnels sont également à risque

Ceux qui n'utilisent des cigarettes que lors de fêtes pour être sociables vivent plus sainement que ceux qui inhalent deux paquets de cigarettes chaque jour. Mais la consommation occasionnelle endommage aussi le corps. Le risque de cancer augmente considérablement et les voies respiratoires sont agressées. Cela peut également être ressenti le lendemain de la fête, lorsque le cou est rugueux et la tête fait mal. Il vaut donc également la peine de renoncer à la cigarette occasionnelle. Le corps récupère après avoir fumé aussi rapidement qu'il est endommagé par la fumée occasionnelle.

Cela vaut la peine d'arrêter tôt

Même si l'organisme récupère relativement rapidement après avoir arrêté de fumer et que le risque de crise cardiaque est réduit de moitié au bout d'un an, il vaut la peine d'arrêter de fumer dès que possible. Le risque de développer un cancer du poumon, de la bouche ou de l'œsophage ne diminue que de 50% au bout d'une dizaine d'années. Et une grande partie des dommages aux poumons et aux vaisseaux sanguins causés par les fumeurs ne sont réparés qu'après de nombreuses années d'abstinence.

Après 15 ans, les maladies cardiaques, y compris l'infarctus du myocarde, ne sont pas plus fréquentes que chez les personnes n'ayant jamais fumé. Ce n'est qu'alors que votre corps a récupéré presque complètement. Et le risque de mourir prématurément à cause de la consommation de tabac n'existe plus.