Les cas de rougeole augmentent presque partout dans le monde. Keystone

Les cas de rougeole ont bondi de près de 80% en 2023

Plus de 300 000 cas de rougeole ont été comptabilisés par l'OMS en 2023, 79% de plus par rapport à l'année d'avant. Alors que l'organisation tire la sonnette d'alarme, Berne affirme ne pas craindre une explosion des cas.

Le nombre de cas de rougeole relayés dans le monde a explosé l'année dernière, avec une augmentation de 79%. Ils ont atteint le chiffre de 306 291, contre 171 156 cas en 2022: un record depuis quatre ans, a affirmé mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève.

L'organisation souligne toutefois que les chiffres réels sont bien plus élevés. Selon ses estimations, il y a eu en 2022 9,2 millions de cas.

«Nous sommes extrêmement préoccupés par ce qui se passe en ce qui concerne la rougeole», a déclaré Natasha Crowcroft, conseillère technique pour la rougeole et la rubéole à l'OMS, lors d'un point de presse. Elle a évoqué une «augmentation constante des cas dans toutes les régions de l'OMS, sauf une»: les Amériques.

Mais alors que les chiffres augmentent partout dans le monde, l'OMS craint que la région des Amériques ne soit à son tour rattrapée par des épidémies de rougeole. Il y a une dizaine de jours, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) avait affirmé ne pas redouter ce scénario en Suisse.

Immunisation pas suffisante

Natasha Crowcroft s'attend à une année «très difficile» face à cette pathologie. Près de 150 millions d'enfants de moins de cinq ans pourraient être affectés, dont plus de 60% dans des pays très exposés cette année et dont plus de 70% dans les pays pauvres ou à revenus intermédiaires, selon elle.

Parmi les décès, plus de neuf enfants sur dix se trouvent dans des pays qui rassemblent moins d'un quart de la population et 8% dans des Etats qui totalisent 50% de celle-ci. Alors qu'un quart des pays ne font face à aucune victime.

La pandémie liée au coronavirus a retardé ou perturbé l'immunisation dans plusieurs pays. Les dispositifs de prévention, deux doses pour au moins 95% des enfants, sont moins honorés qu'auparavant. Or, la vaccination a pu éviter des millions de cas dans le passé.

Mais le taux de couverture n'a atteint au total que 83% l'année dernière et la situation d'avant la pandémie, à 86% en 2019, n'a toujours pas été retrouvée. Dans les pays pauvres ou à revenus intermédiaires, il a même reculé. L'OMS appelle les gouvernements, les communautés et les ménages à faire vacciner les enfants. Et la communauté internationale à aider les pays à revenus intermédiaires qui n'ont pas accès à une assistance financière. (ats)