Résumé de la première semaine du procès de Nordahl Lelandais

Le procès a commencé le lundi 3 mai: Nordahl Lelandais, un Français de 38 ans, comparait pour le meurtre d'Arthur Noyer, un jeune homme dont le crâne avait été retrouvé en 2017.

C'est un fait divers qui avait choqué la France en 2017. Le crâne et les ossements d'un jeune caporal de 23 ans, Arthur Noyer, avaient été retrouvés par un promeneur, près de Chambéry. Et c'est Nordahl Lelandais, un homme mis en cause dans une autre affaire de meurtre sordide, celui de la petite Maëlys, qui est accusé de ce crime.

Le lien entre les deux histoires? Le véhicule de Lelandais, une Audi A3 grise. Le procès de l'ancien maître-chien de 38 ans a débuté lundi dernier. Voici un …