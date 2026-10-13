Le pape Léon XIV est considéré comme étant globalement en bonne santé. Keystone

Le pape Léon XIV va être opéré du poumon ce mardi

Le souverain pontife va être hospitalisé à Rome pour se faire extraire un nodule pulmonaire. Mais les médecins se veulent rassurants.

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Le pape Léon XIV devait être hospitalisé mardi à Rome pour subir une intervention chirurgicale visant à lui retirer un nodule d'un poumon, une opération que les experts qualifient généralement de peu risquée. Le souverain pontife, âgé de 71 ans, se rendra à l'hôpital Gemelli en fin de matinée, a déclaré à l'AFP le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni. Cette intervention destinée à extraire un nodule pulmonaire, c'est-à-dire une petite excroissance dans le poumon, entraînera la première hospitalisation du pape depuis qu'il est à la tête de l'Église catholique, le 8 mai 2025.

Dimanche, faisant une annonce surprise à ce sujet à l'issue de la prière de l'Angélus, Léon avait déclaré aux fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre que les médecins avaient découvert ce nodule «à un stade très précoce» au cours de récents examens médicaux. «Les médecins jugent opportun d'intervenir et donc, suivant leurs conseils, j'ai décidé de me faire opérer pour le retirer», avait ajouté le souverain pontife. Sa convalescence pourrait durer environ une semaine, a fait savoir le Vatican.

Le pape américain séjournera dans une suite spéciale située au dernier étage de l’hôpital Gemelli, équipée d’une petite chapelle, d’une cuisine et d’une salle de réunion pour le personnel médical.

Un signe précoce de cancer du poumon

Né à Chicago, Léon XIV est considéré comme étant globalement en bonne santé et apprécie le sport, notamment le tennis. Marco Scarci, un spécialiste de la chirurgie thoracique au Royaume-Uni, a déclaré à l'AFP qu'il ne s'agissait pas d'une «opération particulièrement risquée» et qu'il s'attendait à ce que le pape se remette rapidement, même si «cela pourrait lui prendre jusqu'à trois mois pour retrouver son niveau de forme physique d'avant l'opération».

Le mois prochain, le souverain pontife doit effectuer un long voyage officiel en Amérique latine où il prévoit de se rendre en Uruguay, en Argentine et au Pérou du 6 au 17 novembre. La plupart des nodules pulmonaires sont bénins, c'est-à-dire non cancéreux, mais un faible pourcentage d'entre eux peut constituer un signe précoce de cancer du poumon.

Un petit nodule est appelé «coin lesion» en anglais ou «lésion en pièce de monnaie» car, sur les radiographies, il ressemble à une pièce de monnaie, a expliqué à l'AFP le professeur Federico Venuta, le chef du service de chirurgie thoracique de l'hôpital Policlinico Umberto 1 de Rome. Les petits nodules ne provoquent généralement pas de symptômes mais les plus gros peuvent entraîner un essoufflement, des douleurs thoraciques et une toux persistante, parfois accompagnée de sang.

Sous anesthésie générale

Ces nodules «peuvent correspondre à toute une série de lésions bénignes – inflammatoires, infectieuses, auto-immunes ou congénitales – ou bien être malignes», a précisé le professeur Venuta. L'ablation du nodule peut être réalisée sous anesthésie générale, le patient respirant à l'aide d'un tube.

«Souvent, on peut accéder à la lésion par voie externe ou interne, par exemple par biopsie guidée par imagerie ou par endoscopie, mais cela n'est parfois pas possible», a ajouté le Dr Venuta. Même si le nodule s'avérait ne pas être bénin, le pronostic du pape serait «très positif», a-t-il estimé.

«Pour une personne en bonne santé générale, le pronostic d’un cancer du poumon détecté à un stade aussi précoce — en l’occurrence un nodule pulmonaire sans métastases — est absolument favorable»

Concernant le voyage en Amérique latine, le Dr Venuta a précisé qu'«en règle générale, il est recommandé d’éviter les voyages en avion pendant une vingtaine de jours après ces interventions chirurgicales, même si une certaine souplesse est évidemment possible». (jzs/afp)