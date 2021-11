NoNutNovember: Le défi qui veut vous priver de sexe pendant un mois

Le «Destroy Dick», mais c'est quoi au juste?

Ce challenge prend le contre-pied du No Nut November. Il propose de se masturber sur le mode «calendrier de l'Avent»: On commence le 1er décembre par une masturbation, deux le 2 décembre, et ainsi de suite jusqu'à ce se masturber 31 fois le 31 décembre. Le concept est devenu viral en 2017, après l'engouement pour le No Nut November de la même année.