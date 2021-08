Des milliers d'entreprises ont été victimes d'une faille chez Microsoft

Trump a forcé Apple à révéler secrètement les données des démocrates

Des membres de haut rang de la commission du renseignement de la Chambre des représentants et leurs familles ont été pris pour cible par le président américain de l'époque, en raison d'une fuite.

Le ministère américain de la Justice a contraint Apple à remettre les données personnelles de politiciens de haut rang, de leur personnel et de leur famille. Les membres de la commission du renseignement de la Chambre des représentants ont été touchés. Des événements qui se sont produits pendant la présidence de Donald Trump.

Les révélations proviennent du New York Times. L'une des sources des journalistes a insisté sur le fait qu'Apple n'avait fourni que des métadonnées, et non des photos …