La station de Val Thorens fait partie des 3 Vallées. Image: E+

Voici les 10 meilleures stations de ski d'Europe

Les amateurs de sports d'hiver peuvent skier à de nombreux endroits en Europe. Mais lequel d'entre eux s'en sort le mieux? Une station française se distingue cette année.

Dorothea Meadows / t-online

Plus de «International»

Un article de

La neige devient de plus en plus une denrée rare et, en Europe, les amateurs de sports d'hiver doivent souvent parcourir de longues distances pour pouvoir skier les pentes enneigées. Pour que le voyage en vaille vraiment la peine, les prix de l'hébergement, les tarifs des forfaits de ski et l'après-ski doivent suivre.

SnowTrex, agence de voyage spécialisée dans les régions alpines, a évalué un total de 50 régions de ski en Europe en tenant compte de 24 facteurs pour établir un classement cohérent. Outre les tarifs, les kilomètres de pistes, les évaluations des clients, d'autres valeurs pertinentes concernant l'après-ski, comme le prix de la bière et les évaluations des refuges, ont été pris en compte.

Et résultat des courses, le meilleur domaine skiable est... Les 3 Vallées en France (qui regroupe les stations de Val Thorens, des Menuires, de Méribel et de Courchevel), suivi de trois autres stations françaises.

Les 3 Vallées marquent des points grâce à leur domaine skiable

Pour cette saison de ski, Les 3 Vallées se distinguent clairement «comme le favori», écrit SnowTex. Avec 600 kilomètres de pistes, ce terrain de jeu pour les amoureux de la glisse offre une diversité impressionnante à tous les niveaux. La note moyenne de 4,6 étoiles attribuée par les touristes reflète les excellentes impressions des skieurs.

Image: datawrapper

Mais ce n'est pas seulement la taille et la diversité qui contribuent à placer Les 3 Vallées en première position. Avec une moyenne de près de dix mètres de neige par an, ce domaine skiable flirte avec le paradis hivernal.

De plus, le domaine skiable marque des points grâce à ses remontées mécaniques. Avec 286 013 personnes transportées par heure, Les 3 Vallées offrent la plus grande capacité de remontées mécaniques du classement SnowTrex. Au total, 156 installations sont à la disposition des skieurs et snowboarders.

Traduit et adapté par Chiara Lecca