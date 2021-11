Un Escape Game pour prévenir le tabagisme? Ce canton l'a fait

Un jeu d'évasion un peu particulier a vu le jour dans le canton de Fribourg. Il est destiné aux 13-15 ans.

Un Escape Game, nommé «Mission Télomère», a été mis sur pied dans le canton de Fribourg, comme outil de prévention du tabagisme et de la protection de la santé. Il est destiné aux jeunes âgés de 13 à 15 ans.

Les écoliers seront embarqués dans un laboratoire futuriste. Leur mission? Purifier la planète et la rendre viable, en résolvant des énigmes. Cet Escape Game vise à renforcer les compétences psychosociales des jeunes et les rendre plus solides face au tabac ou à d'autres comportements problématiques liés à la santé.

«Leur choix d'être non-fumeur est renforcé»

A travers la résolution des énigmes, les jeunes expérimentent la pression de groupe, sont amenés à défendre leur point de vue face aux autres, vivent des situations de stress et d'émotions qu'ils doivent gérer et exercent leur esprit critique.

«Encourager ces compétences de manière ciblée a un effet positif sur la santé psychique et contribue à la prévention des comportements à risque. Leur choix d'être non-fumeur est également renforcé» Communiqué

Pour accentuer l'impact des messages préventifs auprès des participants, Mission Télomère est animée par de jeunes étudiants de 20 à 25 ans, spécifiquement formés, qui jouent un rôle d'ambassadeurs d'un style de vie sain.