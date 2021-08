International

Ibiza paie des touristes pour jouer les espions aux fêtes illégales



Sur l'île préférée des fêtards, le nombre de cas Covid explose et les soirées clandestines qui aggravent la situation aussi. Pour l'aider à endiguer ces «raves», la police a lancé un appel aux touristes du monde entier.

Au royaume des soirées hédonistes, l'objectif premier n'est plus de s'amuser, mais de lutter contre la recrudescence alarmante de la pandémie. Pour contrôler au mieux la situation, les autorités espagnoles ont déjà ordonné:

La fermeture de la majorité des boîtes de nuit

La limitation de l'accès aux événement en plein air

L'interdiction des rassemblements extérieurs entre 1h et 6h du matin

entre 1h et 6h du matin Des amendes pouvant aller jusqu'à 640 000 francs suisses en cas de non respect des règles sanitaires

Sauf qu'en réaction, des fêtes bien moins officielles ont commencé à proliférer, aggravant davantage la situation critique de l'Archipel. Pour endiguer ces soirées secrètes, les autorités espagnoles ont récemment demandé de l'aide aux touristes. Dans un appel à candidature, il leur est demandés de devenir leurs espions le temps de quelques semaines.

Un contrat pour danser et dénoncer

Plus précisément, ces touristes devant être âgés entre 30 et 40 ans seraient payés pour infiltrer les soirées clandestines. Ce, afin de dénoncer les organisateurs et autres participants. Contrairement à la police locale, les visiteurs étrangers sont inconnus des habitants. Un critère essentiel pour les autorités qui assurent que cela facilitera le repérage et l'accès à ces organisations interdites souvent organisées dans des propriétés privées.

«La police elle-même dit qu’il est difficile pour eux de s’infiltrer, car ils sont connus des habitants. Nous devons donc chercher de l’aide à l’extérieur» Diario de Ibiza

Cette méthode de travail suscite néanmoins la controverse chez les politiques du pays. Selon soirmag, Le Parti socialiste juge cette idée «irresponsable.» Pressées par la situation sanitaire, les autorités locales ne voient pas d'autres solutions. Au cours des deux dernières semaines, l'île d'Ibiza a enregistré plus de 1 800 cas pour 100 000 habitants, contre une moyenne de 40 à 50 cas par jour en mai dernier. (mndl)

