En apparence, après son putsch dénoncé par le monde entier ou presque, le général Burhane a rétabli le premier ministre civil Abdallah Hamdok, mais le Soudan n'a toujours aucun gouvernement, condition sine qua non à la reprise de l'aide internationale, vitale pour ce pays, l'un des plus pauvres au monde. (jah/ats)

Depuis le 25 octobre, 48 manifestants ont été tués dans la répression d'un mouvement populaire, qui a obtenu de l'armée en 2019 le limogeage du dictateur Omar el-Béchir et entend désormais en finir avec les militaires au pouvoir.

Le gouvernorat de Khartoum a prévenu: tous les ponts sur le Nil ont été fermés vendredi soir et, surtout, les forces de sécurité «s'occuperont de ceux qui contreviennent à la loi et créent le chaos».

L'internet mobile n'est plus accessible au Soudan où les forces de sécurité quadrillent la capitale Khartoum et bloquent les ponts la reliant à ses banlieues, alors que les opposants au pouvoir militaire appellent à manifester samedi.

Internet et ponts coupés, la tension monte au Soudan ce samedi

