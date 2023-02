La Suisse doit débloquer un nouveau plan d'aide humanitaire à l'Ukraine de 140 millions de francs a décidé le Conseil fédéral. L'argent destiné à l’Ukraine et à la Moldavie servira à réparer les dommages causés aux hôpitaux et à l'infrastructure énergétique.



Le Conseil fédéral a la conviction que le soutien à l’Ukraine doit se poursuivre afin d’améliorer la situation toujours difficile de la population sur place et de garantir le fonctionnement de l’Etat, écrit-il mercredi dans un communiqué. Concrètement, il propose un nouveau plan d'aide de 114 millions de francs pour l'Ukraine, et 26 millions pour la Moldavie.

En Ukraine, quelque 18 millions de personnes, soit environ 40% de la population, ont actuellement besoin d’aide à cause de la guerre. Ce nouveau train de mesures s’inscrit dans la continuité de l’engagement de la Suisse, selon le Conseil fédéral.



Les fonds sont destinés notamment à des abris pour les écoles, à la réparation de dommages causés aux hôpitaux et à l’infrastructure énergétique, à de petits crédits destinés aux PME agricoles, au déminage ou encore à la fourniture d’un soutien psychosocial. La mise en œuvre revient au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et à celui de l'économie (DEFR).



Le DFAE et le DEFR apportent à ce programme une contribution de 48 millions de francs provenant de crédits existants. Les 92 millions restants sont des fonds additionnels, qui seront soumis à l’approbation du Parlement dans le cadre du supplément au budget.