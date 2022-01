Parmi ce panel de jolis minois, l'un d'eux a été élu le plus hot de France ce week-end. instagram: @mister_france_officiel_

Commentaire

Voici le nouveau Mister France 2022 (et je l'ai jugé très fort)

Lenny Tabourel a été élu Mister France 2022 ce week-end. Alors, à quoi ressemble le «plus bel homme de France», qui a lui-même dévoilé qu'il a été «obèse» pendant son adolescence? Personnellement, il ne m'a pas convaincue.

Le célèbre concours de Miss France a son pendant, nettement moins connu et moins médiatisé: Mister France. Mais contrairement à son homologue féminin diffusé sur TF1 et qui attire l'attention de millions de téléspectateurs chaque année, il n'est même pas retransmis à la télévision.

Cette année, je l'ai suivi pour vous avec passion👇 Voici la nouvelle Miss France 2022 (et c'est pas moi) de Marine Brunner

Grande adepte de Miss France, dont je suis religieusement chaque édition, j'ignorais totalement qu'il se tenait aussi une version masculine. J'ai découvert son existence avec stupeur (et un certain ravissement, je l'admets) tout récemment.

«Il y a donc une justice!», me suis-je réjouie bêtement. Il semblerait que les femmes hétérosexuelles aient également droit à leur défilé de sourires Colgate, regards charmeurs, muscles gonflés et testostérone dégoulinante.

Afin d'avoir un aperçu plus détaillé des prétendants au titre du mec le «plus beau de France» (et de tâter la température), je suis donc allée zyeuter l'Instagram du concours. 👀

Verdict...

C'est la douche froide. Alors qu'on me promet les plus beaux hommes de l'un des plus beaux pays du monde, voilà qu'on met sert... ça.

Des poses qui n'ont aucun sens. «Je suis très bon en maths: la preuve, je vais vous montrer ce qu'est un angle droit.» instagram: @mister_france_officiel_

Des abdos bizarres. «Quand je suis en période de sèche, il m'arrive de me manger les côtes...» instagram: @mister_france_officiel_

Du reniflage d'écharpe. «Hmmm, la victoire mêlée à la sueur de mon torse musclé, quel parfum délicieux!» instagram: @mister_france_officiel_

Des regards de tueur en série. «Mon passe-temps dans la vie? Trucider des chats dans ma cave.» instagram: @mister_france_officiel_

Des tentatives ratées d'air charmeur. «Et comme ça, Jean-Michel? J'ai l'air naturel?» instagram: @mister_france_officiel_

Des boycotts de coiffeur assumés. «Mais le coiffeur, c'est pour les faibles.» instagram: @mister_france_officiel_

Du malaise à l'état pur. «Coucou, j'ai mangé des enfants dans une autre vie.» instagram: @mister_france_officiel_

Un certain désarroi face à l'objectif. «Attends deux secondes, Jean-Michel, j'ai besoin d'éternuer.» instagram: @mister_france_officiel_

Quand ce n'est pas une pure et simple incapacité à poser correctement. «Mais Jean-Michel, tu me prenais en photo là? Atteeeends, j'étais pas prêt!» instagram: @mister_france_officiel_

Trêve de méchancetés gratuites. Après tout, peut-être que le concours Miss France m'a rendue exagérément exigeante. Mais avouons que toute comparaison avec les 29 candidates féminines relève de l'impossible.

Y a pas photo👇 instagram: @missfranceoff

Et en plus les Miss France, elles sont exploitées, elles. Miss France, c'est plus un «Koh Lanta bis» qu'un concours de beauté de Marine Brunner

Je fais sans doute preuve d'une mauvaise foi crasse, mais ces prétendants masculins à l'écharpe ne me vendent pas du rêve - à la limite quelques ricanements, voire des bouffées d'angoisse.

Et pourtant!

Un jury officiel a bien dû trancher et désigner un vainqueur à l'issue de l'élection samedi soir, au Cirque Bormann à Paris. Et voici donc...

Le plus bel homme de France 2022!

Faute de faire partie du fameux comité, je me passerai de tout commentaire (oh et puis non, c'est trop tentant).

Voici pour les infos: Lenny Tabourel, Mister Méditerranée, 23 ans, militaire de profession (là j'avoue, je me suis permis de pouffer un peu). Pourquoi a-t-il participé à Mister France? «Pour plusieurs raisons, la principale c’est me donner des défis», confie-t-il au site BoGoss et BodyBuilder.

Le point faible de Lenny Tabourel (parce que oui, tout bon Mister France se doit quand même d'avoir un défaut)?

«Le test de culture générale, car c’est vraiment très global donc assez compliqué à réviser»

(Nouveau rire, je suis désolée mais c'est plus fort que moi, je suis une mauvaise personne qui se croit plus maligne que les autres.)

Même si, moi aussi, j'ai failli rater le fameux test. Quiz J'ai testé pour vous: le quiz pour devenir Miss France (et j'ai galéré) de Marine Brunner

Le meilleur pour la fin

Et sinon? Celui qui se veut un «modèle» pour tous les Français, interviewé par France Bleu, avoue aussi être un ancien obèse.

Ben tiens, j'aurais pas pensé comme ça. instagram: @lennytabourel

«Quand j'étais plus jeune, au collège, j'étais plutôt complexé sur mon physique parce que j'étais obèse. Je subissais au quotidien des moqueries mais vraiment incessantes et je me suis dit un jour faut que je change tout ça, faut que je me remette d'appoint physiquement et moralement, faut que je fasse mentir ceux qui m'ont traité de gros et j'ai réussi ma transformation physique»

Ah non mais ça, c'est le comble. Le pompon. La cerise sur le gâteau (ah non, ça fait grossir). Voilà que Monsieur nous balance en plus sa force de caractère et les efforts consentis pour en arriver là où il est.

Son message? «Eh les gars vous savez, le titre Mister France est à la portée de tout le monde, même si on a été obèse et bête dans une autre vie. Il suffit de le vouloir.» Et viens que je te donne la leçon.

Finalement, Lenny Tabourel a conclu son interview pour BoGoss et BodyBuilder en nous donnant son indispensable devise de développement personnel:

«Je peux échouer mais je m’interdis d’abandonner»

Merci Lenny. Maintenant, tous au fitness - et n'oubliez pas de croire en vos rêves.