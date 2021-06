International

L'UEFA dit «non» au stade arc-en-ciel de Munich



Le stade de Munich ne sera pas illuminé aux couleurs LGBT en occasion du match Allemagne-Hongrie, prévu ce mercredi: l'UEFA n'a pas accepté la demande de la ville.

La ville de Munich avait demandé à l'UEFA l'autorisation d'illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel mercredi pour le match de l'Euro contre la Hongrie (21h). Lundi, l'organisation a répondu par la négative, rapporte le Bild.

Pourquoi la ville allemande voulait-elle illuminer l'arène? Il s'agit d'un signe de protestation contre une loi jugée discriminatoire votée cette semaine par le Parlement hongrois L'illumination du stade se voulait «un signe visible de solidarité avec la communauté LGBT de Hongrie».

«La capitale du Land de Bavière a pour valeurs la diversité, la tolérance et l'égalité dans le sport et dans toute la société»

L'Arena de Munich est une structure translucide qui permet de modifier les couleurs de l'éclairage, le stade vu de l'extérieur paraissant alors illuminé de l'intérieur.

Réaction douteuse

Plus tôt dans la journée, le ministre hongrois des affaires étrangères avait qualifié de «dangereuse» la proposition de Munich. «C'est extrêmement nuisible et dangereux de mélanger sports et politique», avait déclaré Peter Szijjarto.

«L'expérience historique montre que c'est une mauvaise chose et plus que quiconque, les Allemands le savent bien», a-t-il ajouté, dans une allusion au passé nazi de l'Allemagne. (asi/ats)

