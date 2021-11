Une star du tennis accuse un puissant politicien chinois d'agression sexuelle

Nadal milite pour une seule balle de service

Dans un long entretien à un magazine japonais, l'Espagnol prédit que le tennis sera bientôt aux mains des serveurs et propose d'y remédier.

Sur ce coup-là, Rafael Nadal est un peu de mauvais foi, lui qui a bâti sa carrière sur de longs échanges et qui continue de crapahuter en fond de court (quand il est en état de crapahuter). Il n'empêche: son constat est partagé par certains milieux du tennis depuis quelques années déjà.

« Je pense qu'à un moment donné, nous devrons ouvrir une réflexion sur le service, car les joueurs sont de plus en plus puissants et les premières balles de plus en plus rapides.»

Dans ce grand entretien à un …