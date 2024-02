Un incendie ravage le plus grand parc d’attractions de Suède

Vidéo: watson

Ce parc aquatique brûle depuis trois jours

C'est bien le dernier endroit qu'on imagine brûler et pourtant cela peut arriver. Un incendie s'est déclaré lundi 12 février dans un parc d'attractions et aquatique en Suède, le plus grand du pays. Les flammes sont toujours présentes, 72 heures plus tard.

Les pompiers combattent l'incendie du plus grand parc d'attractions de Suède, Liseberg, dans la ville occidentale de Göteborg pour la quatrième journée consécutive. Des efforts compliqués par le risque d'effondrement du bâtiment, ont indiqué les services d'urgence.

Les raisons de l'incendie sont inconnues. Il est trop tôt pour se prononcer sur une éventuelle origine criminelle du sinistre et pour donner une évaluation des dégâts, a précisé la police dans son communiqué.

L'incendie a fait 16 blessés, principalement des ouvriers du bâtiment. Une personne, employée par le parc, est toujours portée disparue. Une enquête pour négligence grave et violations du droit du travail a été ouverte, a indiqué la police.

Le parc d'attractions Liseberg est le plus visité du pays. Son nouvel espace thématique, le monde aquatique Oceana, aurait dû ouvrir ses portes à la mi-juin. Selon le journal suédois Dagens Nyheter, ce parc aquatique est notamment doté d'une piscine de 10 000 mètres carrés. Les travaux étaient quasi terminés et les piscines avaient été récemment remplies d'eau.

(sbo)