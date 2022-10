En Suède, le conservateur Kristersson élu Premier ministre

Ce dernier avait été le grand vainqueur des élections du 11 septembre, avec un score record de 20.5% des voix et le nouveau rang de deuxième parti de Suède derrière les sociaux-démocrates sortants.

Suède: La première ministre reconnaît la victoire de la droite et démissionne

Suède: La première ministre reconnaît la victoire de la droite et démissionne

Le dirigeant conservateur suédois Ulf Kristersson, 58 ans, a été élu lundi Premier ministre par une majorité absolue au Parlement, avec 176 voix pour et 173 contre. Il a reçu le soutien inédit du gouvernement de l'extrême droite des Démocrates de Suède (SD) marquant une nouvelle ère politique pour le pays nordique.

Plus de «International»

Antisémitisme: Kanye West dérape à nouveau, Instagram et Twitter sévissent

Les plus lus

Une seconde vie pour les ours Paddington déposés en hommage à Elisabeth II

Plus d'un millier d'ours Paddington et autres ours en peluche qui avaient été déposés parmi les messages d'hommage des Britanniques à la reine Elizabeth II seront donnés à une association caritative œuvrant pour les enfants, a annoncé le Palais de Buckingham samedi.

Les peluches «déposées pour rendre hommage à la reine Elizabeth devant les résidences royales de Londres et Windsor seront données aux œuvres dédiées aux enfants de (l'association) Bernardo's», indique le palais dans un communiqué.