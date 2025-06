Le top 50 d'un célèbre guide gastronomique vient de révéler les meilleures pizzerias d'Europe. La Suisse y est bien représentée. Image: Shutterstock / Unsplash

On sait où manger les meilleures pizzas de Suisse

L'Italie demeurera à jamais LE pays de la pizza, mais on peut aussi en trouver de très bonnes ailleurs. Un guide gastronomique a désigné les meilleurs établissements du Vieux Continent. Et il y a deux adresses en Suisse.

Laura Helbig / t-online

Une pizza, ça fait toujours plaisir, qu'on la savoure au restaurant italien ou surgelée après une longue journée de travail. Mais toutes les pizzas ne se valent pas, et on peut facilement être déçus. Le célèbre guide gastronomique 50 Top Pizza a désigné les meilleurs restaurants d'Europe, en dehors d'Italie bien évidemment. Et ils n'ont pas de quoi rougir devant les maîtres.

Les meilleures pizzas d'Europe

La première place revient au Napoli on the Road de Londres. Le propriétaire Michele Pascarella pérennise ainsi la «success story» de son restaurant, qui avait décroché la même place l'année dernière.

A Madrid, Baldoria de Ciro Cristiano se classe deuxième. Elle a également été élue meilleure pizzeria d'Espagne. Sartoria Panatieri (Barcelone) et Via Toledo (Vienne) se partagent la troisième marche du podium.

Et retour à Londres pour la quatrième place. Cette fois-ci au 50 Kalò de Ciro Salvo. Près de Paris, à Puteaux, IMperfetto arrive en cinquième position. Ce n'est qu'à la 19e place que l'on trouve un établissement suisse: la pizzeria da PONE de Zurich.



Et la Suisse ?

Au total, deux restaurants suisses se sont hissés dans le top 50. Voici donc les deux meilleures pizzerias de Suisse:

Place N°19 : pizzeria da PONE, Zurich

: pizzeria da PONE, Zurich Place N°43: pizzeria Kytaly, Genève

Les 20 meilleures adresses du Top 50 d'Europe 2025 du Guide des meilleures pizzas du monde se qualifient automatiquement pour la liste mondiale qui en sélectionne 100. La pizzeria da PONE de Zurich sera donc la seule représentante de la Suisse. Ce classement planétaire sera dévoilé le 8 septembre 2025, lors d'un gala au Teatro Mercadante de Naples.

(Adaptation française: Valentine Zenker)