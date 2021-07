International

Suisse

Bordeaux présente Petkovic, et ça ne passe pas trop en France



keystone/twitter

Bordeaux présente Petkovic sur Twitter, et ça ne passe pas trop en France

La vidéo de présentation de Vladimir Petkovic par les Girondins de Bordeaux fait un drôle d’effet aux supporteurs français. On vous laisse voir.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

«Un coach y a cru», à la victoire de la Suisse contre la France en huitième de finale de l’Euro 2020. Ce coach, c’est Vladimir Petkovic, désormais ex-entraîneur de la Nati tout récemment engagé par les Girondins de Bordeaux.

Cette petite citation est tirée de la vidéo de présentation de leur nouveau coach diffusée par le club français. Celle-ci est assez osée, en fait, reprenant en long et en large la défaite des champions du monde en titre face à la petite Suisse.

On vous laisse savourer #BienvenueVladimir 🇨🇭 pic.twitter.com/BhzQWuVq5y — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 27, 2021

Dans le clip, la voix «off» est grave. L’image est en noir et blanc, au début du moins. Car elle vire à la couleur quand les images de Vladimir Petkovic et Granit Xhaka s’embrassent dans un mélange d’émotion et de rage.

«On se souvient tous de ce moment. On se souvient exactement d’où on était et avec qui. Une triste soirée pour nous. Et un moment magique pour la Suisse»

En France, ça passe moyen. «Provocation ou humour, c'est selon...», écrit l’Equipe en relatant la «drôle de vidéo.» Parmi les plus de 1000 commentaires de la vidéo sur twitter, on retrouve quelques perles:

Bordeaux qui devient le club le plus détesté de France ce soir c'est beau

La pire communication jamais vu sur un compte pro football — Benjimanne (@Benjimanne) July 27, 2021

Le karma va être terribles pour vous .. il va vous mettre triplé minimum..😂 ça va pleuré fort ..❤️💙 pic.twitter.com/oCPtoQXyVZ — Cha Dom (@Doggy_dom) July 28, 2021

Quant aux Girondins, ils temporisent sur leur site officiel:

«C’est une annonce qui ne va pas forcément ravir certains inconditionnels de l’équipe de France, mais - au moins - elle fera plaisir à tous nos supporters»

Le principal intéressé, lui, reste cool:

Merci !



Thank you, can’t wait to start the season.



💙 pic.twitter.com/RE2Ny5INv0 — Vladimir Petković (@vladpetkovic) July 27, 2021