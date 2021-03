Moutier jurassienne, un Valais moins C et la surprise de GastroSuisse

International

Vous avez passé la journée dans une cave sans 4G? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un ermite à l'apéro.

Moutier devient jurassienne (mais pas tout de suite)

Une bien drôle d'histoire pop que celle de l'appartenance cantonale de la ville de Moutier, qui se déchire depuis des décennies entre des pro-bernois et des pro-jurassiens. Ces derniers étaient beaucoup à pleurer de joie dimanche à l'annonce des résultats. Les Prévôtois ont en effet confirmé avec plus de netteté leur vote de 2017, qui avait été annulé suite à un recours. Moutier devient définitivement jurassienne!

Définitivement, mais pas directement. Le transfert n'est pas effectif et va prendre encore un petit peu de temps. D'abord, il y a possibilité pour les déçus du scrutin de faire recours. Ensuite, il faudra que les

Un Valais plus pluriel , mais toujours singulier 😉

Un autre canton a vécu dimanche un événement historique en lien avec un vieil enjeu. Nous vous en avons raconté les moments forts sur notre live-ticker (un mot pour faire cool, parce qu'on est quand même à watson, mais qui désigne la même chose qu'un fil en continu, un flux).

Il s'agit du Valais, qui, depuis plus de 170 ans, avait un Conseil d'Etat avec une majorité absolue démocrate-chrétienne (autrement dit, le PDC avait toujours au moins trois sièges). Ce 28 mars, les Valaisans ont choisi d'élire un gouvernement davantage pluraliste, avec deux PDC, un PLR, un PS et un UDC. Les deux derniers, Mathias Reynard et Franz Ruppen, sont des nouveaux venus brillamment élus. Reynard est même premier dans le Valais francophone, ce qui confirme que la Suisse romande vire à bâbord. On en a causé, y compris avec lui:

Des animaux qui passent du «chou» au « monstrueux »

GastroSuisse lance une initiative populaire (wtf🤷‍♂️)

On se disait bien qu'il allait y avoir une annonce spéciale. GastroSuisse, la faîtière nationale des hôteliers et restaurateurs, n'avait jamais fait en sorte que le pays entier (ou presque, ne me regardez pas) ait les yeux rivés sur leur conférence de presse à 10h30. Et celle-ci ne s'est pas tenue après une communication officielle du Conseil fédéral.

La lancement d'une initiative populaire! Voilà ce que les représentants de la branche avaient à nous annoncer. OK, le peuple sera invité à voter. Mais on ne sait pas encore sur quoi. «Le texte n'est pas encore prêt». Il y a toutefois de bonnes chances que la question qui nous sera posée soit quelque chose comme: «Souhaitez-vous retourner au restau et boire à nouveau des bières bien fraîches sur les terrasses?» Sérieusement, quel plaisantin dirait non?

Plus sérieusement encore (cette fois-ci, c'est vraiment sérieux): toute cette histoire risque de mal se terminer au niveau institutionnel. Il manquerait plus que cette crise en plus des crise sanitaire, économique, sociale, psychologique et politique... La démocratie directe n'est pas un instrument marketing pour faire des coups de communication. Bref, santé!

C'est déjà la fin du Shaker

Et moi je file boire une bière bien fraîche sur une ma terrasse, ciao.

