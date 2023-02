Les terribles conséquences du séisme. image: keystone

Les forces d'Assad bombardent la zone frappée par le séisme en Syrie

Les troupes gouvernementales syriennes auraient bombardé une ville touchée par le tremblement de terre. La situation politique en Syrie complique le travail des secouristes.

Les troupes gouvernementales du président syrien Bachar el-Assad ont attaqué des zones touchées par le tremblement de terre, selon des sources syriennes et des politiciens britanniques. C'est ce que rapporte l'agence de presse Middle East Eye (MEE), basée à Londres.

Selon ces informations, la députée britannique Alicia Kearns, présidente de la commission des affaires étrangères, a déclaré qu'Assad avait lancé une «attaque véritablement insensible et odieuse» sur Marea dans les heures qui ont suivi le séisme. La ville est située dans le nord-ouest de la Syrie.

Le président syrien Bachar el-Assad. image: EPA/SANA

Une source militaire stationnée à proximité a confirmé l'incident, affirmant qu'il n'y avait eu «aucune perte matérielle ou humaine». Selon une source civile, le bombardement aurait eu lieu moins de deux heures après le tremblement de terre, qui a fait jusqu'à présent plus de 10 000 morts en Turquie et en Syrie.

Un activiste basé à Marea a déclaré à MEE que quatre ou cinq obus s'étaient abattus dans la zone. Il a ajouté que des renforts de l'armée syrienne - environ cinq chars et d'autres véhicules militaires - avaient également été repérés lundi matin alors qu'ils se dirigeaient vers la province de Soueïda, dans le sud de la Syrie.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a qualifié l'attaque sur Marea de «totalement inacceptable», cité par Sky News:

«Tristement, cela en dit long sur un modèle de comportement de longue date du régime d'Assad, un régime que nous condamnons, que nous avons sanctionné et que nous continuerons à sanctionner - en collaboration avec nos amis et partenaires internationaux - afin d'éviter qu'un tel comportement ne se reproduise».

La guerre complique l'aide humanitaire

Suite à des manifestations contre le gouvernement, une guerre civile a éclaté en Syrie en 2011, dans laquelle de nombreux pays étrangers sont intervenus et qui a fait plus de 350 000 morts pendant plus d'une décennie. Actuellement, le gouvernement contrôle environ deux tiers du pays. Le dirigeant Bachar el-Assad est soutenu par la Russie et l'Iran, et mis au ban par l'Occident.

L'aide aux victimes dans le pays en guerre civile qu'est la Syrie s'avère donc plus difficile qu'en Turquie et est diplomatiquement délicate. La région touchée par le séisme dans le nord-ouest de la Syrie, contrôlée par les rebelles et les islamistes, compte 4,8 millions d'habitants qu'il est difficile d'atteindre.

Le tremblement de terre a touché au nord des régions sous différents contrôles, ce qui complique la tâche des secouristes. Presque toute l'aide humanitaire passe par Bab al-Hawa, le seul point de passage de la frontière turco-syrienne garanti par une résolution de l'ONU.

Les sauveteurs en Syrie soupçonnent que des centaines de familles sont encore ensevelies sous les décombres. L'une des zones les plus touchées dans le pays est la région d'Idlib, contrôlée par les rebelles. Mercredi, le nombre de morts en Syrie et en Turquie s'élevait à plus de 10 000. On s'attend à une nouvelle augmentation du nombre de victimes - de nombreuses personnes sont encore ensevelies par des températures glaciales.

