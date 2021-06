International

«How I Met Your Father»: on en sait plus sur le spin-off de la série phare

En 2014, l'une des sitcoms les plus réussies du 21e siècle a pris fin avec «How I Met Your Mother». (On se souvient de la déception de nombreux fans face à la chute douteuse). Déjà à l'époque, la 20th Century Fox Television avait décidé de faire plaisir aux inconditionnels de la série avec un spin-off intitulé «How I Met Your Father». Celui-ci était censé - sans surprise - raconter toute l'histoire du point de vue de la mère. Au dernier moment, cependant, la production a été annulée pour des raisons qui restent obscures à ce jour.

Aujourd'hui, sept ans plus tard, la situation est différente: 20th Century Fox Television a été rachetée par Disney et, avec elle, les droits de How I Met Your Mother. (Par ailleurs, le studio de télévision a été rebaptisé 20th Television). Et s'il y a une chose que Disney ne fait pas, c'est de laisser une franchise de valeur prendre la poussière. Il y a quelques semaines, la société a donc annoncé que le spin-off serait finalement produit. Avec l'ex-starlette de Disney, Hilary Duff.

La première saison comprendra dix épisodes et sera diffusée aux États-Unis directement sur Hulu. Hulu, qui appartient également à Disney, est l'un des fournisseurs de streaming les plus anciens et les plus étendus des États-Unis. Disney utilise le service de streaming principalement pour commercialiser des titres qui ne correspondent pas à l'image familiale de Disney Plus.

Un concept légèrement différent

L'actrice principale, Hilary Duff, a déjà révélé les premiers détails de la série. Le plus évident est qu'elle ne jouera pas la femme de Ted Mosby. Celle-ci est interprétée, dans la série originale, par Cristin Milioti et les fans n'auraient probablement pas aimé la voir remplacée par Duff. Au lieu de cela, la nouvelle série tournera autour d'un personnage complètement différent, nommé Sophie, qui nous racontera comment elle a trouvé son mari.

Cette recherche sera également différente. On se souvient que, dans l'original, Ted raconte à ses enfants comment il a rencontré leur mère et a fini par l'épouser. Puisqu'ils ne savaient pas à quoi ressemblait la mère au début, n'importe quel personnage féminin avec lequel Ted était impliqué aurait pu être celui qu'ils recherchaient. Dans «How I Met Your Father», ce n'est pas censé être aussi éprouvant pour les nerfs: dès le début, il y a trois hommes, dont l'un est censé devenir l'élu. La série traite longuement de la question de savoir lequel de ces trois-là est le père.

Cameo des anciens?

Selon l'annonce officielle, la série se déroule en 2021 et traite de l'amour et des rencontres dans notre monde moderne. Les applications de rencontre jouent également un rôle et les possibilités y sont apparemment infinies. Ce qui devrait intéresser davantage les fans, cependant, c'est que «How I Met Your Father» se déroule dans le même univers de série que l'original. Bien que cela ne soit pas surprenant, la confirmation officielle ouvre la porte à d'éventuelles apparitions du casting original. (pls)

Texte adapté de l'allemand par Amèle Debey