Netflix sort la bande-annonce de League of Legends, et c'est incroyable



Image: twitter

League of Legends en animée sur Netflix, la bande-annonce est folle!

Vous l'attendiez, le moment tant attendu est arrivé. La série animée «Arcane» adaptée de l'un des jeux les plus populaires «League of Legends» arrive sur Netflix. La bande-annonce vient de sortir et présage un scénario dingue.

Gameurs et gameuses, la petite merveille se concrétise. Il y a quelques jours, Netflix annonçait l'adaptation du jeu «League of Legends» (LoL, pour les intimes) en série animée. Intitulée «Arcane», l'émission tant attendue arrive en automne 2021. Lundi, le service de streaming a publié un extrait de la bande-annonce. Et nous, on s'en est toujours pas remis.

Voici la bande-annonce. 👇ENJOY! Vidéo: watson

«Une aventure visuellement spectaculaire»

Pour l’instant, peu de détails ont été fournis sur le scénario de la série animée. Selon le communiqué, elle se concentra sur «les origines de deux champions iconiques de League, et le pouvoir qui les sépare».

«League of Legends a su réunir une large communauté de fans à travers le monde, et nous sommes excités à l’idée d’être le réceptacle de la toute première série télévisée dans cet univers: Arcane. La série promet une aventure visuellement spectaculaire qui ne manquera pas de scotcher les spectateurs à leur siège»

Quoi qu'il en soit, «Arcane» devrait rester fidèle à LoL puisqu'elle a été conçue et produite par Riot Games, l'éditeur du jeu. Le studio français Fortiche Productions mettra aussi la main à la pâte, ce qui promet un résultat qualitatif puisqu'il a déjà développé une autre série animée pour les studios Marvel par le passé.

Arcane s'inscrit dans la stratégie récente de Netflix d'exploiter le monde des jeux vidéo pour de nouvelles créations maison. Selon The Verge, la plateforme de séries et films en ligne prévoit de réitérer le projet cinématographique avec le plus grand rival de League, «Dota 2».

