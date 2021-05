International

Télévision

Ellen Degeneres met fin à son célèbre show



Image: sda

Ellen Degeneres met fin à son célèbre show

Une année après un énorme scandale et 19 saisons depuis le début de son émission culte, la star de la TV américaine jette l'éponge et arrête son show. On vous explique.

Ellen Degeneres est une comédienne et star du stand up, à la tête de son propre talk show depuis 19 ans, tout de même. Elle est le symbole de tout ce que l'Amérique adore: une «nobody» qui devient une «somebody» avec des traversées du désert, des hauts et des bas, puis une renaissance digne des plus beaux films de Hollywood.

En faisant son coming out, à la Une du Time Magazine en 1997, elle s'est retrouvée mise au placard professionnellement. Plus de travail, nada. Puis, du jour au lendemain, elle est revenue sur le devant de la scène avec un show à son nom ou elle offre des voitures à son public et elle fait parler absolument toutes les stars. 18 saisons durant, c'est le jackpot.

Mais soudainement, l'année dernière, elle a pris très cher au niveau scandale, lorsque de nombreux employés de sa boite de production ont dénoncé l'ambiance toxique au bureau. Sexisme, harcèlement sexuel, racisme, tout y est passé. Des accusations faites surtout contre la direction de l'entreprise, mais Ellen Degeneres, la Boss, après tout, n'a pas été épargnée.

Dénoncée avant tout pour son hypocrisie, alors qu'à travers son image de «nana super sympa», elle prône sans cesse le fait d'être gentil avec son prochain, elle s'est faite la cible des critiques.

A travers une citation et quelques tweets mythiques, on vous raconte son immense succès, puis l'énorme scandale et finalement la fin annoncée de son émission, à partir de 2022.

«Soyez gentils les uns envers les autres» - la citation préférée d'Ellen Degeneres:

Be Kind To One Another pic.twitter.com/IKlOZ3BdN4 — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) June 14, 2016

Icône LGBT depuis 1997

Ellen DeGeneres n’est sans doute pas parfaite. Je m’en fous. Ce n’est pas ce que j’exige d’elle. Ce que je sais, c’est qu’elle a fait son coming out en 1997. Que c’est une pionnière de visibilité LGBTQI+. Que ça a tout changé. Et pas qu’aux USA. Merci. https://t.co/rm2VHMQjWK pic.twitter.com/LiZETqPTkM — Romain Burrel (@RomainBurrel) May 12, 2021

Clairement son tweet le plus célèbre, lors des Oscars

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014

Ellen qui s'excuse auprès de ses employés, mais sa tête!

L'annonce de ce mercredi

Après 19 ans Ellen Degeneres trouve soudainement que son émission “n’est plus un défi” … RIEN à voir avec sa bulle de fausse bonne personne qui s’est totalement dégonflée cette année. Rien rien rien. — She likes surprises. (@nicoduretour) May 12, 2021

Comme toutes les stars, elle sait rebondir

Au revoir, "Ellen". Je suis persuadé qu'elle va rebondir à grands coups de millions de dollars sur Apple en hebdomadaire/mensuel. https://t.co/KcXQeG8vQc — Florian 🧐 Etcheverry (@lordofnoyze) May 12, 2021

A bientôt, Ellen!