International

Télévision

Twitter: Koh-Lanta sous pétition à cause du jour de diffusion



Image: tf1

Fans de Koh Lanta: il y a du changement dans l'air et ça ne va pas vous plaire

Pour ses 20 ans, la télé-réalité de survie réunira les aventuriers les plus iconiques de son histoire. Mais un changement de taille attend les passionnés du programme, et sur les réseaux sociaux, une pétition a été lancée.

Le premier épisode de Koh Lanta débutait le 4 août 2001. Vingt ans plus tard, l'émission de téléréalité française bat toujours autant les records d'audience. Loin de camper sur ses acquis, pour cette saison anniversaire, le programme animé par Denis Brogniart n'a pas hésité à se renouveler.

Baptisée «Koh-Lanta, la légende», la nouvelle édition débutera le 24 août prochain. Une date loin d'être comme les autres puisqu'elle met fin à une habitude mise en place depuis deux décennies: l'émission ne sera plus diffusée les vendredi... mais les mardi.

C'est un changement de taille auquel personne ne s'attendait. Bien qu'a l'apparence anondine, il a visiblement déconcerté en masse les téléspectateurs. A peine quelques minutes après l'annonce de TF1, les réactions ont fusé sur les réseaux sociaux, entre chocs et interrogations.👇

donc la j’suis en train de comprendre que la traditions #KohLanta le vendredi soir c’est fini pic.twitter.com/ofnpuB5G35 — Julien (@lore_julien) August 3, 2021

Remettez Koh Lanta le vendredi c’est quoi ce bordel le mardi là — ophé dla night (@odpahme) August 3, 2021

Me quand j’ai vu que TF1 allait diffuser #KohLanta tous les MARDIS soirs : pic.twitter.com/sHxRDRotwl — farah (@frhchk) August 3, 2021

Euh par contre c’est sérieux la nouvelle saison de #KohLanta qui sera diffusée le mardi ? — Manon MDN (@ManonMdn) August 3, 2021

Une pétition lancée

Alors que certains ont dégainé leur désarroi face à la fin d'une tradition de plus de 20 ans, d'autres se sont surtout interrogés sur un côté plus pratique: comment suivre l'intégralité de l'émission du soir, qui peut parfois durer jusqu'à trois heures de diffusion, quand on a cours ou le travail le lendemain matin? Une «trahison» pour la majorité des téléspectateurs qui a décidé de lancer une pétition en ligne adressée à TF1. Les signataires exigent le retour des diffusions de Koh Lanta les vendredi.

«Depuis toujours, Koh Lanta est diffusé le vendredi. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que «Koh Lanta, la légende» allait être diffusé le mardi. Cela dénature totalement l'histoire de l'émission»

Contacté par Le HuffPost, TF1 a expliqué les raisons de cette modification d'horaire, indiquant notamment «une énorme rentrée, la plus grande depuis dix ans.»

«Chaque jour de la semaine, nous aurons un évènement. C’est la raison pour laquelle Koh Lanta est programmé dès le mardi 24 août» huffpost

Si le sujet vous intéresse:

TF1 n'a pas fait d'autres annonces concernant cette polémique. Dans l'attente de la diffusion du premier épisode de l'émission, elle a opté pour un teasing digne du meilleur film fantastique, entre affiche spectaculaire, synopsis intriguant et casting décrit comme «la crème de la crème». Parmi celle-ci, on retrouvera notamment les aventuriers stars Teheiura Teahui, Claude Dartois, Candice Boisson ou encore Clémence Castel. Voici la bande-annonce.👇

🏝️ Ils ont marqué l'histoire de Koh-Lanta et font leur grand retour...

🔥 #KohLanta, La Légende : prochainement sur @TF1 ! pic.twitter.com/f80638nuBg — Koh-Lanta La Légende (@KohLantaTF1) June 29, 2021

Les aventuriers galèrent tout le temps pour manger, mais pas nos Bouffistas Vidéo: watson

Plus d'articles «Actu» Les inondations à New York créent des torrents dans le métro Link zum Artikel Crise des opiacés: 1,1 milliard et ils échappent au procès Link zum Artikel Aux Etats-Unis, ce champion de bouffe avale 76 hot-dogs en 10 minutes Link zum Artikel Au Royaume-Uni, les vaccinés ont trois fois moins de chances d'être positifs Link zum Artikel