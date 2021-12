Les membres d'un jury de Chicago, aux Etats-Unis, ont déclaré l'acteur de la série Empire, Jussie Smollett, coupable d'avoir simulé un crime haineux à son encontre. Image: sda

Un acteur jugé coupable d’avoir orchestré sa propre agression raciste

L'acteur américain Jussie Smollett, connu pour son rôle dans la série «Empire», a menti à la police lorsqu'il a affirmé avoir été victime d'une agression raciste et homophobe.

Les membres d'un jury de Chicago, aux Etats-Unis, ont déclaré l'acteur de la série Empire, Jussie Smollett, coupable d'avoir simulé un crime haineux à son encontre, afin d'améliorer son statut de célébrité.

Les accusations portées contre l'Américain âgé de 39 ans, qui est noir et homosexuel, étaient devenues très sensibles dans les guerres culturelles américaines à l'intersection de la culture, du racisme, de la politique et de la célébrité.

Que s'est-il passé?

En janvier 2019, l'acteur avait déclaré à la police qu'il avait été agressé dans une rue sombre par deux hommes masqués. Selon Jussie Smollett, ses agresseurs lui ont mis un nœud coulant autour du cou et ont versé des produits chimiques sur lui, tout en criant des insultes racistes et homophobes et en exprimant leur soutien à Trump.

Mais un mois plus tard, la police a arrêté la star, accusant l'acteur d'avoir payé deux frères 3500 dollars (3200 francs) pour mettre en scène l'agression dans un stratagème visant à obtenir la sympathie du public et à renforcer son profil dans le show-business.

Les procureurs avaient qualifié les preuves contre Smollett «d'accablantes», affirmant que ce qu'il a fait en janvier 2019 a amené la police de Chicago à dépenser indûment d'énormes quantités de temps et de ressources, comme le rapporte The Guardian.

Une référence au slogan de Donald Trump

Lorsque l'affaire a éclaté au grand jour, de nombreuses célébrités se sont d'abord précipitées pour soutenir leur collègue lorsqu'il a porté les premières accusations, affirmant avoir été attaqué par des personnes qui avaient crié «This is MAGA country» (ici c'est le pays de MAGA), une référence au slogan politique de Donald Trump «Make American Great Again» (rendre l'Amérique encore plus belle).

«En plus d'être contraire à la loi, il est tout simplement injuste de dénigrer quelque chose d'aussi grave qu'un véritable crime de haine et de s'assurer que cela implique des mots et des symboles qui ont une telle signification historique dans notre pays.» Le procureur spécial Dan Webb.

La condamnation de l'acteur sera fixée à une date ultérieure. Les dommages causés à sa vie personnelle et professionnelle pourraient être plus graves. Jussie Smollett a perdu son rôle dans le programme télévisé qui l'a rendu célèbre, dès que les procureurs ont déclaré que l'attaque présumée était un canular.