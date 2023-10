Témoignage

«Ma cousine a été enlevée par le Hamas»: un jeune Suisse témoigne

Le samedi 7 octobre, des dizaines de personnes ont été enlevées par des terroristes du Hamas lors du festival de musique Nova en Israël. L'une d'entre elles est la cousine d'Eden Puder. watson s'est entretenu avec ce jeune homme, établi depuis cinq ans à Tel Aviv.

Jusqu'à tout récemment, le quotidien d'Eden Puder était celui d'un jeune homme comme les autres. «Je me suis toujours senti en sécurité en Israël jusqu'à présent», explique le musicien de 24 ans. «Mais tout a radicalement changé depuis samedi, il y a deux semaines.»

«Ma cousine Romi a été enlevée alors qu'elle participait au festival de musique Nova. C'est un vrai traumatisme»

Romi Gonen, 23 ans, a été enlevée par le Hamas. Image: zVg

Eden Puder est né en Suisse, détient à la fois la nationalité suisse et israélienne, et vit depuis 2018 à Tel Aviv. Il y étudie la musique. watson a pu joindre Eden Puder par téléphone à Hod HaSharon, une ville au nord de Tel Aviv, où le Bâlois a pu se réfugier avec son amie chez des parents de cette dernière. Après les attaques du Hamas, il a décidé de temporairement quitter son appartement, dans la capitale, car il en avait assez des alertes à la roquette:

«Lorsque les roquettes frappent une zone proche, nous devons courir nous cacher dans un abri» Eden Puder.

Eden Puder à Lavaux. Image: zVg

Il témoigne: «Romi a appelé sa sœur et lui a dit que des terroristes étaient entrés sur le site du festival et avaient ouvert le feu. Romi a ensuite pu s'enfuir en voiture. Mais le conducteur a ensuite été tué et elle a dû continuer à pied».

Il ajoute: «Romi était au téléphone avec ma tante pendant que tout cela se passait. Tout à coup, ma tante a entendu plusieurs voix en arrière-plan, en arabe, et des coups de feu.»

«Après, la communication a été coupée» Eden Puder

Eden Puder et sa famille ont longtemps ignoré ce qui était arrivé à sa cousine: «Avait-elle pu s'enfuir? S'était-elle cachée? Puis, le gouvernement israélien nous a informés qu'elle avait été enlevée et qu'elle était détenue par le Hamas. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour la retrouver».

Romi Gonen et sa famille ne sont pas seules à souffrir: le 7 octobre, des terroristes du Hamas ont attaqué les visiteurs du festival de musique Nova. Environ 260 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres enlevées.

«Tel Aviv est devenue une ville fantôme»

Eden Puder a de la peine à évaluer comment la situation va évoluer. «Les terroristes du Hamas ont enlevé environ 200 personnes, je pense qu'eux-même ne savent pas trop ce qu'ils vont faire, maintenant.»

Interrogé quant à sa propre situation, le jeune homme explique: «Les trois premiers jours ont été très éprouvants pour nous tous. La situation s'est un peu calmée entre temps, mais Tel Aviv est devenue une ville fantôme. Les magasins et les cafés sont tous fermés».

Il poursuit: «Je connais beaucoup d'Arabes qui vivent en Israël. Eux aussi sont aussi en danger, car le Hamas a également tué des dizaines d'Arabes, pas seulement des Juifs. Ils attaquent tout le monde – le Hamas n'est pas soutenu par l'ensemble du peuple palestinien». Eden Puder se situe plutôt du côté pro-israélien: «Le Hamas est le plus grand ennemi du peuple palestinien parce qu'il détourne des ressources et les utilise pour des armes au lieu de les utiliser pour sa population. Les reportages internationaux devraient parler de tous ces gens qui vivent à Gaza et qui sont contre le Hamas. Ces personnes sont étouffées par ce groupe terroriste».

«Je pense que ce n'est que le début et que ce conflit pourrait durer encore longtemps» Eden Puder.

Eden Puder ne sait pas quand il pourra retourner dans son appartement à Tel Aviv. S'il n'est pas satisfait de l'actuel gouvernement israélien, il se montre également critique avec le Hamas: «Je pense que ce n'est que le début et que cette guerre pourrait durer encore longtemps. Le Hamas est une organisation terroriste qui n'est pas intéressée par une résolution du conflit, ils profitent de la guerre.»

«Ils veulent tuer les Juifs et les personnes d'autres confessions. Tant qu'ils gardent cet objectif, la paix n'est pas possible» Eden Puder

L'étudiant ne sait pas non plus s'il retournera en Suisse. «Ma mère veut que je rentre en Suisse. J'avais réservé un vol, mais il a été annulé, donc pour l'instant, je reste ici. J'espère pouvoir m'engager et aider les gens. Mais je suis vraiment inquiet et je ne sais pas combien de temps je vais encore rester ici.»

Eden Puder n'a plus de nouvelles de sa cousine depuis son enlèvement. Il ne sait pas si des tentatives concrètes pour la libérer sont en cours. Lorsqu'il évoque sa cousine, sa voix prend un ton désespéré:

«Nous ne savons pas ce qui lui arrive, c'est juste horrible. Est-elle en train de se faire torturer ou violer? Je me demande ce qui est le pire: être tuée, ou enlevée par le Hamas, encore en vie?» Eden Puder

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci