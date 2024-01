Taïwan détecte quatre ballons chinois avant la présidentielle

Pour l'expert en conflits Ou Sifu, de l'Institut de recherche sur la défense nationale et la sécurité de Taïwan, ces ballons servent à «la coercition militaire et la guerre psychologique».

Les observations de ballons chinois à Taïwan ont débuté le mois dernier et interviennent à moins de deux semaines d' une élection présidentielle cruciale dans l'île le 13 janvier. Le ministère a signalé avoir observé des ballons à six reprises en décembre. C'est le deuxième jour consécutif que ces objets volants sont détectés au-dessus de Taïwan.

Si vous conduisez ivre en Lettonie, votre voiture part pour l'Ukraine

Une mesure inhabituelle de la police lettone permet à des citoyens ukrainiens de disposer d'une voiture. Les voitures confisquées sont données.

En Lettonie, les voitures confisquées aux délinquants en matière d'alcool sont utilisées à bon escient: elles sont envoyées en Ukraine. Cette année, la police de ce pays de l'UE a retiré plus de 270 voitures à des conducteurs ivres et les a envoyées en direction de Kiev. Les véhicules ont une valeur totale de plus de 900'000 euros, a annoncé le portail d'information letton Delfi. Mais cela ne s'arrête pas là: 34 autres cas sont en cours de traitement, d'une valeur totale de plus de 160'000 euros.