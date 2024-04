11 photos et vidéos qui montrent la violence du séisme à Taiwan

11 photos et vidéos qui montrent la violence du séisme à Taïwan

Un séisme de magnitude supérieure à 7 a frappé Taïwan, faisant neuf morts et plus de 800 blessés, le plus puissant en 25 ans.

Le séisme le plus fort depuis 25 ans s'est produit, mercredi, au large de la côte est de Taïwan. Le service national des pompiers a fait état de plus de 900 accidents de toutes sortes. Au moins sept personnes ont perdu la vie.

Image: keystone

Un tremblement de terre de magnitude 7,4 a secoué l'île de Taïwan.

Une caméra de surveillance a enregistré les effets du séisme sur une autoroute dans l'est de Taïwan. Des bâtiments ont été gravement endommagés, notamment sur la côte est et dans la capitale Taipei, tout au nord de l'île.

Image: keystone

Une alerte au tsunami a entre-temps été levée.

Le séisme a déversé l'eau d'une piscine sur le toit d'un hôtel.

Image: keystone

A Hualien, dans l'est de l'île, des sauveteurs se préparent à intervenir.

Les autorités japonaises ont évalué la magnitude du séisme à 7,7 sur l'échelle de Richter.

Image: keystone

Une femme se tient devant un bâtiment partiellement effondré à Hualien. Il s'agit du plus fort séisme à Taïwan depuis 25 ans.

Le métro de la capitale a également été fortement secoué.

Image: keystone

Jusqu'à présent, au moins neuf morts et près de 821 blessés ont été confirmés.

Image: keystone

Un enfant est évacué à Hualien.