Selon Google, Gemini a interrompu de lui-même ses intrusions, qui ont depuis fait l’objet d’une enquête. Keystone

L'IA de Google a lancé des cyberattaques d'elle-même

Lors d’un test, le modèle d’intelligence artificielle de Google a deviné des identifiants et accédé à des systèmes appartenant à trois organisations extérieures.

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Le modèle d'intelligence artificielle (IA) de Google, Gemini, a pénétré dans des systèmes informatiques extérieurs en devinant des identifiants avant de s'arrêter de lui-même, a indiqué l'entreprise vendredi, confirmant une information du Wall Street Journal.

En mai, «lors d'un test standard de Gemini, le modèle a trouvé des informations publiques en ligne et a deviné des identifiants pour accéder à des sites informatiques qu'il pensait faire partie du test», a expliqué Heather Adkins, une des responsables de la sécurité chez Google.

Trois organisations différentes sont concernées, selon Google, qui ne donne pas de nom mais précise les avoir informées de ces brèches. Dans l'un des cas, selon le Wall Street Journal qui a révélé l'information, «le modèle a testé différentes combinaisons de mots de passe jusqu'à ce qu'il parvienne à accéder à un système protégé».

«Le modèle s'est arrêté»

«Les trois fois, le modèle s'est arrêté», a rapporté Heather Adkins, suggérant que les intrusions ont pris fin sans intervention humaine. Google a précisé avoir eu vent de l'épisode en juillet, puis déclenché une enquête sur l'incident.

Le débat autour de l'IA s'est enflammé depuis les révélations concernant des modèles qui sont sortis spontanément de leur environnement confiné pour s'introduire sur des sites et plateformes, faisant craindre une perte de contrôle de ces outils.

Plusieurs grands patrons de la tech plaident pour un ralentissement de la course à l'IA et une forme d'autorégulation du secteur. Les épisodes impliquant Gemini «soulignent l'importance de former les modèles d'IA puissants à agir de manière responsable», a mis en avant Heather Adkins. (dal/ats/afp)