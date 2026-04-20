ChatGPT et Claude semblent connaître un bug. capture d'écran: downdetector

ChatGPT, Claude, Gemini: ces IA sont hors service

Lundi, dès environ 16h (heure suisse), plusieurs des intelligences artificielles les plus utilisées de par le monde ont rencontré un bug.

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Des intelligences artificielles telles que celles d'OpenIA (chatGPT), mais aussi Claude ou encore Gemini, ne fonctionnent plus, le samedi 20 avril peu après 16h.

Voici le message qu'affiche chatGPT à certains utilisateurs. Image: screenshot watson

Le service Perplexity, en revanche, ne semble pas perturbée.

Les causes de ce qui semble être un incident généralisé sont pour l'heure inconnues. À 17h, le bug ne semble toujours pas résolu.

Développement suit...

(dag)