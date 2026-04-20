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ChatGPT, Claude, Gemini: ces IA sont hors service

Intelligence artificielle
ChatGPT et Claude semblent connaître un bug. capture d'écran: downdetector

ChatGPT, Claude, Gemini: ces IA sont hors service

Lundi, dès environ 16h (heure suisse), plusieurs des intelligences artificielles les plus utilisées de par le monde ont rencontré un bug.
20.04.2026, 16:5920.04.2026, 17:17

Des intelligences artificielles telles que celles d'OpenIA (chatGPT), mais aussi Claude ou encore Gemini, ne fonctionnent plus, le samedi 20 avril peu après 16h.

Panne Chat GPT du 20 avrils 2026.
Voici le message qu'affiche chatGPT à certains utilisateurs.Image: screenshot watson

Le service Perplexity, en revanche, ne semble pas perturbée.

Les causes de ce qui semble être un incident généralisé sont pour l'heure inconnues. À 17h, le bug ne semble toujours pas résolu.

Développement suit...

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