ChatGPT, Claude, Gemini: ces IA sont hors service
Lundi, dès environ 16h (heure suisse), plusieurs des intelligences artificielles les plus utilisées de par le monde ont rencontré un bug.
Des intelligences artificielles telles que celles d'OpenIA (chatGPT), mais aussi Claude ou encore Gemini, ne fonctionnent plus, le samedi 20 avril peu après 16h.
Le service Perplexity, en revanche, ne semble pas perturbée.
Les causes de ce qui semble être un incident généralisé sont pour l'heure inconnues. À 17h, le bug ne semble toujours pas résolu.
Développement suit...
(dag)
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