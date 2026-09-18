Une «menace existentielle»: ces messages internes embarrassent Microsoft

Le New York Times poursuit OpenAI et Microsoft pour l’utilisation présumée sans autorisation de ses articles dans le développement de modèles d’IA.

Un cadre de Microsoft a qualifié de «vol stupéfiant» l’utilisation d’articles du New York Times pour développer l’IA d’OpenAI. Ses messages internes ont été versés au dossier du procès opposant le quotidien aux deux entreprises, qui défendent un usage légal de ces contenus.

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L'utilisation sans autorisation de millions d'articles du New York Times pour développer les modèles d'intelligence artificielle (IA) d'OpenAI s'apparentait à un «vol stupéfiant de proportions sans précédent», selon un message interne d'un cadre de Microsoft, poursuivi, comme la start-up californienne, par le quotidien.

Cette communication est mentionnée dans un document versé jeudi à la procédure entamée fin 2023 par le New York Times contre OpenAI et Microsoft pour infraction au droit de la propriété intellectuelle. Depuis l'assignation, des dizaines d'écrivains et de groupes de médias se sont joints à cette action devant la justice civile fédérale de Manhattan.

Les plaignants ont produit jeudi des écrits internes du directeur des sciences appliquées de Microsoft Brent Hecht, décrivant la copie de millions d'articles pour mettre au point l'IA d'OpenAI comme, peut-être, «le plus grand vol de travaux de l'histoire de l'humanité».

Ces déclarations sont «le point de vue personnel d'un employé» qui «ne reflètent pas la position de l'entreprise», a déclaré un porte-parole de Microsoft dans un communiqué transmis à l'AFP.

Les modèles d'intelligence artificielle générative sont construits sur des quantités massives de textes rédigés par des humains, afin de permettre à l'IA de deviner la réponse à une question posée par l'utilisateur.



«Menace existentielle»

Microsoft est poursuivi pour avoir collaboré avec OpenAI, dont il a été l'un des premiers investisseurs majeurs, dès 2019. Le groupe de Redmond (Etat du Washington) a fourni à la jeune entreprise californienne des ressources informatiques pour le développement de ses modèles et a utilisé son IA pour ses propres produits, notamment son moteur de recherche Bing.

Le document cite également des messages du responsable de ChatGPT, le robot conversationnel qui a amorcé la révolution de l'IA générative, en novembre 2022.

Le responsable y considère que l'IA générative constitue une «menace existentielle» pour les «éditeurs». Les interfaces d'IA «se substituent, pour l'essentiel» aux sites traditionnels publiant de l'information, constate-t-il, un mouvement qui va s'accentuer «à mesure qu'elles s'améliorent».

OpenAI et Microsoft font valoir que l'utilisation de contenus du New York Times entre dans le champ de l'usage loyal («fair use»), une exception au droit d'auteur qui permet, dans certaines circonstances, l'utilisation non consentie d'une oeuvre. Ils affirment aussi que le processus de développement de l'IA implique une transformation du contenu utilisé.

Les parties soumettent actuellement des pièces au dossier en vue d'un possible jugement par procédure simplifiée, c'est-à-dire une décision rendue par le magistrat chargé du dossier sans en passer par un procès. Le calendrier prévoyant la possibilité de dépôt des documents jusqu'à mi-novembre, le juge fédéral Sidney Stein ne devrait pas se déterminer avant fin 2026, voire plus probablement 2027. (mbr/ats)