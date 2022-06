Image: sda

13-Novembre: Abdeslam condamné à la perpétuité incompressible

Le 13 novembre 2015, un commando semait la terreur à Paris et faisait 130 morts. Le procès s'achève et les accusés entendent le verdict: Abdeslam a hérité de la peine de la plus lourde.

20 accusés jugés pour un verdict très attendu par les médias et les plaignants. Les attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts et plusieurs centaines de victimes.

Les portes se sont ouvertes, la salle d'audience était pleine à craquer. Les parties civiles, les avocats et les journalistes étaient pendus aux lèvres de la cour. Salah Abdeslam encourait la «perpétuité incompressible», la peine la plus lourde en France. Il est connu comme l'acteur clé des attentats, toujours enfermé dans son idéologie et n'exprimant pas «le moindre remords». Auparavant, la défense d'Abdeslam plaidait contre «une peine de mort sociale».

Le début du verdict est un temps annoncé entre 19h30 et 20h30. C'est à 20h que les accusés sont apparus dans le box.

20h15, le président de la cour d'assises débute

L'audience reprend: «Je ne vais pas vous infligez la lecture exhaustive de ce document», prévient-il. Plus de 120 pages développant les motivations des assaillants.

Salah Abdeslam est reconnu comme «co-auteur de meurtres, de tentatives de meurtre, de séquestration, de tentatives de meurtres sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, le tout en bande organisée», par la cour d'assises.

20h25, la cour d'assises répond «oui»

19 accusés sur 20 reconnus coupables de l'ensemble des faits qui leur sont reprochés.

La très lourde peine contre Salah Abdeslam

Il a hérité de la peine la plus lourde: Salah Abdeslam est condamné à la peine maximale. La cour d’assises spécialement composée a validé la peine requise et valide la peine à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible.

La peine est très lourde et très rare pour Abdeslam: 4 personnes avant lui ont hérité de ce verdict. Pierre Bodein ou encore Michel Fourniret avaient écopé de cette sanction judiciaire. C'est la première fois pour un attentat terroriste.

Du côté de Mohamed Abrini, c'est une condamnation à la perpétuité avec 22 ans de période de sûreté. Grosse peine également pour Mohammed Bakkali, condamné à 30 ans de prison, avec peine de sûreté des deux tiers.

Au total, les cinq magistrats professionnels ont prononcé des sanctions allant de deux années d'emprisonnement à la perpétuité à l'encontre des 20 accusés jugés depuis septembre.

Et pour finir, les trois accusés qui comparaissaient libres n’iront pas en prison: Abdellah Chouaa est tout de même condamné à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis; Ali Oulkadi est condamné à 5 ans de prison dont 3 avec sursis, et Hamza Attou à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Mais ils n’iront pas en prison. (svp)