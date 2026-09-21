en partie ensoleillé13°
DE | FR
burger
International
Transports

Dacia accuse les règles de l'UE d'augmenter le prix des voitures

Dacia accuse l&#039;UE d&#039;augmenter le prix des voitures avec ses règles
Patronne de Dacia, Katrin Adt plaide pour moins de réglementations de Bruxelles.Image: montage watson

Les voitures coûtent plus chères et c'est la faute de l'UE, selon Dacia

Le marché automobile européen se contracte et les voitures neuves bon marché se font rares. Dacia pointe du doigt la multiplication des réglementations européennes, qui fait grimper les prix, et prévient que la mobilité abordable est en train de disparaître.
21.09.2026, 07:0221.09.2026, 07:02
Markus Abrahamczyk
Un article de
t-online

Pendant des années, l’Europe a été considérée comme l’un des marchés automobiles les plus stables au monde. Mais selon les chiffres de la branche, les ventes se situent désormais environ trois millions de véhicules en dessous de leur niveau de 2019. Pour Dacia, cette situation s’explique en grande partie par la multiplication des normes européennes en matière de sécurité et d’émissions. La marque, dont le modèle économique repose résolument sur des voitures bon marché, estime que la mobilité abordable est de plus en plus menacée en Europe.

Dans un entretien accordé au média britannique Autocar, la patronne de Dacia, Katrin Adt, souligne le poids considérable des contraintes réglementaires et financières: la marque aurait déjà dû se conformer à une centaine de réglementations et 107 autres devraient suivre d’ici à la fin de la décennie. Selon elle, un quart du budget consacré à la recherche et au développement ainsi que des capacités d’ingénierie sert désormais uniquement à répondre aux exigences réglementaires.

Le prix du diesel bat un record absolu en Suisse
Le prix du diesel bat un record absolu en Suisse

La chute du marché en chiffres

Katrin Adt illustre de manière frappante le recul du marché automobile européen. Dans l’ensemble de la chaîne industrielle, trois millions de véhicules vendus en moins représenteraient, en théorie, environ:

  • Production: dix usines automobiles complètes
  • Composants: douze millions de pneus
  • Equipements: environ quinze millions de sièges
  • Périphériques: neuf millions d’essuie-glaces

L’idée derrière ce calcul est simple: lorsque les ventes de voitures diminuent fortement, les constructeurs ne sont pas les seuls touchés. C’est toute la chaîne de valeur industrielle qui en subit les conséquences, jusqu’aux équipementiers et aux fournisseurs. Selon Katrin Adt, aucune autre grande région du monde ne connaît actuellement un recul d’une telle ampleur.

Les règles de l'UE, un facteur majeur de hausse des coûts

Pour la direction de Dacia, si les voitures neuves deviennent toujours plus chères en Europe, c’est avant tout parce que les constructeurs doivent continuellement se conformer à de nouvelles exigences complexes. Cela concerne aussi bien le durcissement des normes d’émissions que les systèmes d’aide à la conduite obligatoires.

L'UE prévoit une initiative radicale pour les excès de vitesse
L'UE prévoit une initiative radicale pour les excès de vitesse

Katrin Adt demande donc aux responsables politiques une plus grande stabilité réglementaire afin que Dacia puisse davantage se concentrer sur des modèles d’entrée de gamme abordables et sur l’accélération de l’électrification.

Renault, maison mère de Dacia, avait elle aussi récemment plaidé en faveur de règles simplifiées pour les petites voitures électriques. Selon le groupe, la création d’une catégorie spécifique, soumise à une réglementation allégée, pour les voitures électriques bon marché produites localement en Europe pourrait réduire de 10 à 15% les coûts de fabrication de certains modèles.

L’exemple concret du «bouton magique» de Dacia

Un détail dans l’habitacle des modèles Dacia actuels illustre l’écart qui peut exister entre les réglementations et l’utilisation quotidienne des clients. La marque cite une touche située à côté du volant qui permet au conducteur de désactiver rapidement plusieurs avertissements et fonctions d’aide à la conduite.

Selon Katrin Adt, ce bouton est désormais l’un des plus utilisés dans la voiture. De nombreux clients semblent considérer plusieurs de ces dispositifs d’assistance comme superflus et les désactivent tout simplement. Pourquoi faut-il alors les installer? Pour la dirigeante, cela soulève une question importante: tous les systèmes imposés par la loi correspondent-ils réellement à ce dont les clients ont besoin et à ce qu’ils souhaitent au quotidien?

La réglementation n’est pas la seule cause

Le recul du marché européen ne peut toutefois pas s’expliquer uniquement par les réglementations de l’Union européenne. La faiblesse de la demande, l’augmentation des coûts de production, la concurrence croissante de la Chine ainsi que le retard pris dans le développement des batteries et des logiciels pèsent également sur les constructeurs européens.

«La crise dont presque personne ne parle» menace les voitures européennes
«La crise dont presque personne ne parle» menace les voitures européennes

Dans le même temps, le secteur automobile a lui-même contribué à la hausse des prix: de nombreux constructeurs ont privilégié les SUV à forte marge, les options coûteuses et les segments supérieurs, tandis que l’offre de modèles d’entrée de gamme bon marché s’est réduite. La réglementation n’est donc pas la seule responsable du renchérissement des voitures: les constructeurs ont aussi délibérément privilégié la rentabilité.

Par conséquent, parler du prix élevé des voitures ne revient pas seulement à parler de Bruxelles. Il faut aussi s’intéresser aux stratégies des constructeurs visant à maximiser leurs bénéfices. (mab/trad. hun)

L'actu internationale jour et nuit
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
1
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
de Anna KORKMAN, finlande
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
10
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Netanyahou redoute cet homme
Netanyahou redoute cet homme
de Pierre Heumann, Tel Aviv
Thèmes
20 voitures mal bricolées, le «Pimp My Ride» du pauvre
1 / 22
20 voitures mal bricolées, le «Pimp My Ride» du pauvre
partager sur Facebookpartager sur X
Une Tesla finit dans l’eau aux États-Unis.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Dix lions ont été empoisonnés dans une réserve naturelle en Tanzanie
Les bêtes sont mortes sur fond de tensions dans la région de Ngorongoro.
Dix lions ont été retrouvés morts dans le parc naturel de Ngorongoro, en Tanzanie, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, a annoncé l'organisation chargée de sa conservation dans la nuit de samedi à dimanche. Ils ont avalé du poison.
L’article