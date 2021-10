International

Travail

Neuf emplois du futur qui pourraient se réaliser grâce à la digitalisation



shutterstock

Neuf nouveaux jobs qui risquent bien d'exister dans le futur

Ce qui ressemble à de la science-fiction pourrait bientôt devenir un travail comme un autre. Mais est-ce que vous vous imaginez dans les activités suivantes?

Diese Story ist auch auf Deutsch verfügbar. Zur Story

Daniel Schurter Daniel Schurter Suivez-moi Se désabonner

«Une révolution est en train de chambouler le monde du travail. Au cours de la prochaine décennie, presque tous les emplois seront touchés. Certains emplois disparaîtront complètement. De nouvelles places de travail, auxquelles on ne pense même pas aujourd'hui, seront créées»

Le monde tel que nous le connaissons est confronté à d'énormes chamboulements. Le réchauffement climatique et la mondialisation sont les moteurs de cette révolution, tandis que la population continue de croître et de vieillir. Que vous soyez salarié, entrepreneur ou bénévole: le progrès technique et la digitalisation ne s'arrêtent à aucune industrie.

Dans cet article, nous présentons une sélection d'emplois basée sur l'étude australienne. La compilation s’est faite en un clin d'œil. Après tout, qui sait comment et dans quelle direction notre monde va évoluer? «Welcome to the Future!»

Plombière spécialisée en biofilms

*A titre expérimental, toutes les professions de cet article sont systématiquement présentées sous la forme féminine. Bien sûr, tous les autres genres sont inclus.

Les plombières spécialisées en biofilms installent et entretiennent des revêtements sur les parois des canalisations d'eaux usées et des réservoirs de compostage liquide. Les biofilms sont des couches de mucus composées de millions de bactéries qui décomposent les matières organiques complexes, entre autres les déchets.

Grâce à des outils numériques d'analyse des bactéries, les plombières spécialisées en biofilms diagnostiquent les problèmes et équilibrent les bactéries lorsque la décomposition des déchets ne fonctionne pas correctement.

«Tout comme il est bénéfique d'avoir le bon équilibre des bactéries dans votre intestin, il est également important d'avoir les bonnes bactéries qui décomposent vos déchets»

Les plombières spécialisées en biofilms travaillent manuellement. Elles sont douées pour la résolution de problèmes et ont des connaissances en biologie bactérienne. Elles peuvent lire et interpréter des schémas et des plans. Elles travaillent en tant qu’indépendantes ou dans des équipes qui s’occupent de l’habitat. Comme les plombières de l’époque, elles doivent parfois travailler dans des conditions insalubres ou malodorantes.

Exploiteuse et recycleuse de données

Dans un monde où les données sont extrêmement précieuses et utilisées dans tous les domaines, de la commercialisation de produits et services aux soins de santé en passant par la détermination de la quantité de nourriture à produire, leur suppression est une affaire sérieuse.

«Les recycleuses de données seront essentielles dans le monde du travail numérisé d'après-demain»

Les exploiteuses de données reçoivent les données dont la suppression est recommandée par les entreprises, les municipalités ou les particuliers. Elles doivent évaluer l’utilité des données. En fonction de ce qu’elles trouvent, elles recommandent de vendre les informations par l’intermédiaire d’une courtière en données. Elles peuvent aussi recommander de les archiver, de les jeter ou de les remettre en service avec ou sans nettoyage et affinage.

Ces recycleuses doivent avoir un sens exceptionnel du détail. Elles sont capables d’analyser et d’interroger des ensembles de données pour en déterminer l'utilité et les caractéristiques dangereuses (telles que les erreurs, la corruption ou les anomalies). Leur tâche est de savoir à quoi peuvent servir les données et quels types sont les plus demandés par les différents utilisateurs. Elles connaissent les dernières techniques de gestion et d’archivage des données.

Agricultrice de cricket

«Les grillons sont transformés en farine riche en protéines pour les produits de boulangerie et les barres protéinées ou peuvent être frits en snacks croustillants»

Les grillons consomment des produits végétaux et produisent très peu de déchets, ce qui en fait une source d'énergie efficace.

L'élevage de grillons sera également possible dans les villes afin de rendre disponibles de grandes quantités de protéines de haute qualité, de micronutriments, de calcium, de zinc et de fer (qui est considéré comme supérieur au fer d'origine végétale).

Quel est le rapport avec la digitalisation? On développe des systèmes d'élevage verticaux qui nécessitent très peu d'espace et dans lesquels les insectes prospèrent dans des conditions optimales. Des robots et des systèmes intelligents surveillent chaque module, en maintenant des conditions optimales et contrôlant les intrants et les taux de croissance. Et c'est là qu'interviennent les éleveuses de cricket.

La magicienne du temps et productrice de réalité virtuelle

Les magiciennes du temps s’efforcent de recréer des souvenirs personnels pour les personnes âgées. Avec l'allongement de la durée de vie, une nouvelle industrie va voir le jour pour recréer les meilleurs moments de la vie d'il y a 80, 100 ou 120 ans.

Les magiciennes du temps peuvent aider les personnes âgées atteintes de démence à se sentir plus sûres et plus heureuses en créant des environnements et des expériences qui ressemblent à leur passé et qui leur sont donc familiers.

Elles associent leur expertise de design d'intérieur à une recherche numérique personnelle afin de concevoir une expérience personnalisée pour leurs clients. Les gens peuvent vouloir vivre dans des environnements réels conçus par des magiciennes du temps, ou au moins les visiter virtuellement avec l'aide d’une productrice de réalité virtuelle.

Géo-ingénieure

Les géo-ingénieures, également appelées ingénieures spécialisées dans le contrôle de la météo, sont employées par les gouvernements pour s'assurer que le climat de la planète est approprié.

Les géo-ingénieures utilisent des technologies de pointe en matière de capture et de stockage du carbone pour refroidir la planète et placent des filtres chimiques dans l'atmosphère pour dévier la lumière du soleil.

Ces techniques peuvent par exemple générer de la pluie en ensemençant les nuages à l'aide de la technologie des drones, contrôler les éclairs avec des lasers et détourner l'énergie des ouragans et des cyclones pour la réutiliser à d'autres fins.

Les géo-ingénieures sont très prudentes quant aux outils qu'elles utilisent, car une trop grande manipulation du climat peut avoir des conséquences désastreuses. Le contrôle de la météo sera strictement réglementé au niveau international.

Avant que les géo-ingénieures ne commencent leurs interventions, elles doivent réaliser des simulations informatiques approfondies qui modélisent toutes les conséquences des manipulations prévues.

Psychologue de cyborgs

Une psychologue des cyborgs travaille avec des personnes ayant des organes artificiels, des membres robotisés et des implants corporels pour les aider à s'adapter à leur statut de robot.

Elles aident également les clients qui souffrent de dépendances au numérique ou qui rencontrent des difficultés à faire la distinction entre le monde physique et le monde virtuel.

Le progrès technologique signifie que presque tout le monde en profite directement ou indirectement. La réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA) font partie de la vie quotidienne de millions de personnes. Mais certains ont des difficultés avec différents aspects de leur vie numérisée et les psychologues de cyborgs seront là pour les aider.

Compte tenu des défis auxquels leurs clients sont confrontés, elles peuvent utiliser des interventions basées sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle, ou préférer les techniques traditionnelles qui consistent à parler directement aux personnes concernées et à les soutenir dans des situations difficiles.

Mécatronicienne

Les mécatroniciennes construisent et optimisent les robots.

Grâce à des compétences pratiques intégrant des connaissances en mécanique, en électronique, en théorie du contrôle et en conception informatique, elles optimisent la capacité d'un robot à accomplir la tâche pour laquelle il a été construit.

Il y aura de nombreux types de robots différents, mais ils auront tous une construction mécanique, des composants électriques et des codes de programmation semblables. A l'avenir, presque tous les robots seront dotés d'un code d'intelligence artificielle. Cela signifie qu'ils pourront apprendre et interagir avec leur environnement sans être directement contrôlés par l'homme.

De nombreux robots du futur seront «bio-inspirés», c'est-à-dire qu'ils ressembleront de différentes manières aux humains, aux animaux et aux plantes. La science s’est rendu compte que les structures et progrès techniques de la nature offrent souvent des façons optimales de faire les choses.

Auditrice de partage

Dans un avenir pas si lointain, pour préserver la planète, il deviendra indispensable de réduire sa consommation de déchets. Cela signifie également que nous partagerons de plus en plus nos biens avec d'autres.

Une auditrice de partage analyse les ménages et les entreprises à la recherche d'actifs susceptibles de faire partie de l'économie du partage.

L'économie du partage est un système permettant d'acquérir, de fournir ou de partager l'accès à des biens par le biais d'une plateforme en ligne. Les propriétaires louent ce qu'ils n'utilisent pas, comme une voiture autonome ou un robot ménager de rechange, à d'autres personnes qui en ont besoin.

Une auditrice de partage rend visite aux gens et les conseille sur ce qu'ils peuvent louer à d'autres et sur les plateformes de partage les plus appropriées. Les propriétaires s'inscrivent à un service de partage et des gens leur louent des objets.

Les drones transportant des robots et d'autres objets entre les maisons ne seront pas rares dans l'économie du partage (voir le point suivant).

Contrôleuse de l’espace aérien

Dans les zones urbaines, des milliers de drones survoleront nos têtes à l'avenir. Certains de ces véhicules aériens sans pilote surveilleront l'environnement, d'autres seront sur la route pour des services de messagerie. Un autre type de films sera utilisé pour le marketing et la publicité.

C'est là que les contrôleuses de l'espace aérien des drones seront sollicitées. Elles disposent de connaissances techniques et juridiques approfondies et travailleront avec des outils numériques pour freiner la prolifération croissante dans le ciel.

Sans réglementation du trafic aérien, des collisions dangereuses se produiraient. Tous les drones devront être équipés de mécanismes techniques permettant d'éviter les collisions et ne pourront voler que dans les zones prescrites. Les drones de livraison de pizzas, par exemple, ne seront pas autorisés à voler dans les espaces aériens réservés aux drones de sauvetage et devront rester à l'écart des bâtiments.

Une autorité de surveillance fournira des conseils et des orientations sur les questions de trafic liées aux drones à l'intérieur et à l'extérieur de l'espace aérien contrôlé.

Les artistes des essaims de drones utiliseront également les drones pour créer des expositions d'art spectaculaires et il y aura des drones de loisirs qui permettront aux gens de faire l'expérience du vol tout en restant au sol.

Et maintenant, à ton tour!

Quels nouveaux emplois prévoyez-vous avec les progrès de la digitalisation? Les emplois analogiques vont-ils devenir beaucoup plus importants parce que nous nous lasserons des écrans? Donnez-nous votre avis via la fonction de commentaire.

La prof de yoga vaudoise qui a le plus beau bureau du monde 1 / 7 La prof de yoga vaudoise qui a le plus beau bureau du monde World Of Watson: le retour au travail Ces articles passionneront votre porte-monnaie! Les primes maladie vont baisser en 2022: la situation par canton Link zum Artikel Duel sanglant sur la suppression des droits de douane Link zum Artikel Mais qui diable paie pour Dieu en Suisse romande? Link zum Artikel Doit-on vraiment prendre l'idée d'une Suisse sans cash pour argent comptant? Link zum Artikel Vous ne payez pas la taxe TV? Préparez-vous aux poursuites! Link zum Artikel Montrer tous les articles