«Il l'a frappée et lui a dit qu'il allait la tuer»: Johnny Depp est un «monstre»

L'un des procès qui marquera certainement Hollywood vient tout juste de commencer. Les premiers jours seront consacrés à l'enfance de Depp et aux allégations de violence de Heard.

Johnny Depp demande 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Image: keystone

C'est le deuxième round du procès qui oppose Johnny Depp et Amber Heard. Cette fois, les stars s'accusent mutuellement de diffamation. En ces premiers jours, le procès, diffusé en direct, a donné lieu à des révélations fracassantes. La soeur de Johnny Depp a notamment été appelée à témoigner. Son objectif? Faire comprendre au jury que son frère n'a jamais montré aucun signe de violence, malgré une enfance difficile.

C'était sans compter sur Elaine Bredehoft, l'avocate d'Amber Heard, qui a expliqué l'enfer qu’aurait vécu l'actrice, victime de son mari Johnny Depp transformé, selon elles, en «monstre» par la drogue et l’alcool.

Ici, en image, le procès diffusé en direct, notamment sur Youtube. Image: capture d'écran

Drogue et violences sexuelles au coeur de ces premiers jours

En effet, Bredehoft a décrit Johnny Depp comme «un monstre lorsque ce dernier prenait de la drogue et buvait», en évoquant notamment des cocktails d'alcool, de médicaments, de cocaïne et plus encore, peut-on lire sur Le Parisien. Une agression sexuelle supposément subie par Amber Heard a été racontée à la barre.

«Il n'arrêtait pas de lui lancer des bouteilles. Il l'a traînée sur le sol sur les éclats. Il l'a frappée. Il lui a donné un coup de pied. Il lui a dit qu'il allait la tuer et il la détestait. Il l'a frappée. Et puis il l'a violé avec une bouteille d'alcool.» Elaine Bredehoft, avocate d'Amber Heard

Selon l'avocate, Heard portait toujours un kit de maquillage sur elle pour dissimuler les hématomes sur son visage. Elle a également mentionné avoir l'intention de montrer des «photos choquantes» avec «des bleus, des lèvres fendues, des cheveux arrachés», rapporte le média français.

Une histoire de vengeance

Pour rappel, en 2018, Amber Heard avait publié une tribune dans les médias racontant l'enfer des violences conjugales, sans jamais nommer précisément son ex-époux. Elle avait ensuite demandé une ordonnance de protection pour le tenir à distance, affirmant avoir été frappée par l’acteur.

Tout est résumé ici 👇 People Johnny Depp et Amber Heard à nouveau devant la justice

Selon Benjamin Chew, l'avocat de Depp, l'actrice chercherait à se venger de lui pour avoir voulu divorcer. L'avocat a pris la parole à l’ouverture des débats, afin de dénoncer à quel point les mots peuvent être dévastateurs quand «faux et prononcés publiquement».

Vidéo: watson

«En choisissant de mentir, Amber Heard a, à jamais, changé la vie et la réputation de Monsieur Depp et cela vous sera démontré» Benjamin Chew, avocat de Johnny Depp

Il a ensuite conclu en soulignant qu'Amber Heard a, à jamais, «changé la vie et la réputation de Johnny Depp». En effet, l'acteur a été évincé de la plupart de ses projets professionnels, notamment du sixième opus de Pirates de Caraïbes, à la suite des premières accusations de son ex-femme.

Affaire à suivre.