Le président turc Recep Tayyip Erdogan (G), le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg (C) et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson (D) lors de leur rencontre avant le sommet de l'Otan à Vilnius, en Lituanie, le 10 juillet 2023. Image: keystone

Erdogan soutient l'adhésion de la Suède à l'Otan

Le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, salue «une journée historique», après plus d'un an de blocage de la part du président turc.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a donné son accord pour soutenir l'adhésion de la Suède à l'Otan, qu'il bloquait depuis plus d'un an, a annoncé lundi le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. Celui-ci a salué «une journée historique».

«Je suis heureux d'annoncer que le président Erdogan a accepté de transmettre le protocole d'adhésion de la Suède» au Parlement turc «dès que possible et de travailler avec l'assemblée pour garantir une ratification», a déclaré le responsable à l'issue d'une rencontre avec le dirigeant turc et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, à la veille d'un sommet de l'Otan à Vilnius. (ats)

«Finaliser l'adhésion de la Suède à l'Otan est une étape historique qui bénéficie à la sécurité de tous les alliés de l'Otan en cette période critique. Elle nous rend tous plus forts et plus en sécurité.» le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg

«Redynamiser» les relations entre la Turquie et l'UE

Quelques heures plus tôt, le dirigeant turc avait lié son soutien à la candidature de la Suède à l'Otan aux négociations d'adhésion de son pays à l'Union européenne (UE).

Recep Tayyip Erdogan a, dans la soirée, eu des discussions avec le président du Conseil européen Charles Michel, lors desquelles tous deux ont convenu de «redynamiser» les relations entre la Turquie et l'UE.

Jens Stoltenberg a aussi indiqué que la Suède avait accepté «en tant que membre de l'Union européenne, de soutenir activement ces efforts, de contribuer à la modernisation de l'accord d'union douanière UE-Turquie et à la libéralisation des visas».

La Turquie, toujours officiellement candidate, a déposé sa candidature en 1987 à la Communauté économique européenne et en 1999 à l'Union européenne, mais les négociations d'adhésion à l'UE entamées en 2005 sont à l'arrêt depuis plusieurs années. (ats)