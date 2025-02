Le chef du PKK appelle à déposer les armes

Trump a un nouveau caprice et des Suisses sont dans le coup

La Turquie accuse aussi le PKK de combattre dans le nord-est de la Syrie au côté des Forces démocratiques syriennes (FDS). Or les FDS sont soutenues par les Etats-Unis au nom de la lutte contre les djihadistes du groupe Etat islamique. Et nul ne connait à ce stade les intentions de Washington, qui maintient des forces sur place. (ats/asi)

«Ils peuvent arguer qu'Öcalan étant détenu, sa parole n'est pas libre et continuer le combat», redoute un diplomate occidental qui prédit alors une riposte militaire immédiate d'Ankara.

Cependant, et en dépit du charisme intact d'«Apo» Öcalan, une vaste incertitude pèse sur la réponse des combattants du PKK, pour la plupart repliés dans les montagnes de la région de Qandil, dans le nord de l'Irak.

«Si les conditions se présentent, j'ai le pouvoir théorique et pratique de transférer le conflit du terrain de la violence au terrain juridique et politique»

Des centaines de personnes se rassemblées en dansant et en chantant dans plusieurs villes du sud-est à majorité kurde, dont Diyarbakir, pour la lecture de son message. Des écrans géants ont aussi été dressés dans le nord de la Syrie et de l'Irak, où vit également une forte minorité kurde.

«Tous les groupes doivent déposer les armes et le PKK doit se dissoudre»

Le fondateur et chef historique du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) Abdullah Öcalan a demandé jeudi au mouvement armé de se dissoudre et de déposer les armes après quatre décennies de guérilla. Sa déclaration a été lue par des députés kurdes qui lui ont rendu visite jeudi dans sa prison, au large d'Istanbul.

Abdulah Öcalan, fondateur et chef historique du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), avait exprimé sa détermination à tourner la page de la lutte armée. C'est désormais chose faite.

