Election en Turquie: Erdogan en tête après le comptage de 65% des votes

Le premier tour s'était déroulé de manière «compétitive» mais «limitée» du fait de «l'avantage injustifié» accordé par les médias officiels, avait estimé la mission conjointe de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et du Conseil de l'Europe.

Erdogan, qui a déjà relevé par trois fois en un an le salaire minimum, a multiplié ses largesses de campagne, comme ces bourses gratuites promises in extremis aux étudiants en deuil après le séisme.

Atone après le premier tour, comme sidéré de n'avoir pas remporté la victoire que son camp pensait acquise, Kemal Kiliçdaroglu a resurgi après quatre jours, plus offensif et moins souriant que l'humble «Monsieur tout le monde» de son début de campagne.

Président du CHP (parti de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la république), il a promis le «retour du printemps» et du régime parlementaire, de l'indépendance de la justice et de la presse.

Face à lui, Kemal Kiliçdaroglu, le «demokrat dede» - le papy démocrate - comme se présente cet économiste de formation aux cheveux blancs et fines lunettes, n'a pas su capitaliser sur la grave crise économique qui plombe les ménages turcs et la jeunesse.

Les 49,5% de voix qu'Erdogan, ancien maire d'Istanbul et musulman dévot, a recueillies au premier tour le 14 mai ont témoigné du large soutien que lui accorde, malgré l'inflation, une majorité conservatrice. Y compris dans les zones dévastées par le séisme du 6 février qui a fait au moins 50 000 morts et trois millions de déplacés.

Au premier tour, la participation avait atteint 87%. Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans, abordait ce second tour inédit de l'élection présidentielle en position de favori, face au social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu qui, presque simultanément et tout sourire malgré les pronostics défavorables, déposait son bulletin à Ankara en incitant ses concitoyens à voter «pour qu'une véritable démocratie et la liberté puissent advenir dans ce pays, pour se débarrasser d'un gouvernement autoritaire».

