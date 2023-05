Erdogan à la tête de la Turquie pour cinq années supplémentaires

Kemal Kiliçdaroglu a été largement privé d'accès aux grands médias et surtout aux chaînes de télévision officielles, qui ont réservé soixante fois plus de temps d'antenne à son rival , selon l'organisation Reporters sans frontières.

Kemal Kiliçdaroglu encaisse quant à lui une défaite de plus après avoir promis le «retour du printemps». Considéré par beaucoup, y compris au sein de son alliance d'opposition, comme terne et sans charisme, Kiliçadaroglu n'a pas su profiter de la crise économique pour rafler la victoire.

Premier des dirigeants occidentaux, le président français Emmanuel Macron a également «félicité» Erdogan, suivi par le chancelier allemand Olaf Scholz et les responsables de l'Union européenne Ursula Von der Leyen et Charles Michel, notamment.

«La Turquie a gagné!», a-t-il lancé entre deux portraits géants projetés sur la façade monumentale : le sien et celui de son plus illustre prédécesseur, Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République qui célèbre cette année ses cent ans.

«Il est temps de mettre de côté les disputes de la campagne électorale et de parvenir à l'unité et à la solidarité autour des rêves de notre nation»

DeSantis vs Trump: la guerre sera sale

Les Américains qui penchent à droite n'auront pas vraiment le choix. Sauf invité surprise aussi riche, solide et populaire, ils devront soutenir en nombre Ron DeSantis, s'ils refusent de revoir Donald Trump à la Maison-Blanche. Le duel est inégal, mais déjà sans pitié.

Du fric, des tronches, des algorithmes et du sang. C'est décidément très hollywoodien. Mercredi, la primaire républicaine a été inaugurée sur la plateforme de l'homme le plus riche du monde, perturbée par les couacs et les coups sous la ceinture. Appuyé sur l'épaule d'un Elon Musk qui cache de moins en moins ses crushs politiques, Ron DeSantis a (enfin) dévoilé sa volonté d'écraser Donald Trump. Et d'installer sa fausse dégaine de gendre idéal dans l'esprit des citoyens qui penchent à droite.