Pourquoi tout le monde surveille ce mystérieux compte Twitter

Depuis qu'Elon Musk a décidé de renaître sous X, un compte verrouillé et suivi par près de 30 000 personnes monopolise l'attention. Son propriétaire pourrait bien donner du fil à retordre au milliardaire.

Vous l'aurez certainement remarqué, ce week-end, Twitter a changé de nom. Désormais baptisé X, le réseau social est une énième fois au coeur de l'attention virtuelle. Raillé pour son logo «intérimaire» piqué à la police d'écriture Special Alphabets 4, Elon Musk s'est aussi fait taper sur les doigts par la ville de San Francisco, pour avoir voulu démonter son enseigne sans autorisation.

La police de San Francisco a interrompu, lundi, le travail d'une entreprise mandatée pour décrocher l'enseigne de Twitter sans autorisation twitter

Et tout le monde y va de son analyse. Quand certains prédisent la mort prochaine du réseau social, d'autres, moins nombreux, louent l'audace du milliardaire. Quoiqu'il en soit, derrière ce changement cosmétique se cache une volonté réelle d'envisager le futur.

Mais il y a plus cocasse, puisqu'un compte Twitter monopolise désormais toute l'attention. Affublé d'un fond orange pour toute photo de profil, ce compte, crée en février 2009 depuis San Francisco, est verrouillé et compte près de 30 000 followers. Depuis dimanche, sa biographie a déjà changé quatre fois d'ambiance. «!!!», «variable», «oh», «non playable character», puis enfin «Very interesting times.».

Son mystérieux propriétaire a toutes les raisons du monde de jouer ainsi avec son CV mystérieux. Le compte en question, qui divertit actuellement une flopée d'internautes, n'est autre que «@x». Oui, le nouveau nom officiel de Twitter. Et, surprise, il n'appartient pas à Elon Musk, ni même à sa société.

C'est pourtant un marronnier dans le business en ligne. A l'instar du traditionnel nom de domaine, il est vivement conseillé de s'assurer que le champ est libre avant de changer de raison sociale. Elon Musk, lui, ne semble pas s'être inquiété plus que ça de l'existence de cet utilisateur encombrant qui, désormais, fait diablement tache dans les projets du milliardaire. Pour rappel, si le compte Twitter de X porte bien le nom X, il est toujours enregistré sous l'identifiant @Twitter. Oui, c'est compliqué, mais avec l'image suivante tout sera plus clair:

Vous voyez le problème?

Comment Elon Musk va-t-il s'y prendre pour récupérer cet objet de tous les désirs? Comme vous pouvez l'imaginer, cette tracasserie de débutant amuse beaucoup les internautes. Si la plupart d'entre eux considèrent le propriétaire de ce compte parasite comme un héros, certains parient déjà sur sa mort imminente.

Comme pour feindre l'amusement, Elon Musk s'est fendu d'une petite bravade, lundi soir, en jouant avec la dernière biographie du compte en question. Résultat, les internautes s'en vont désormais contrôler toutes les dix minutes que @X n'a pas changé de main.

En réalité, le contexte est plus tendu qu'il n'y paraît pour le patron de Twitter. Les utilisateurs qui grognent depuis le changement de nom de leur joujou préféré sont en large supériorité numérique. L'individu qui se cache derrière le verrou incarne désormais une forme de résistance généralisée. Si @X tombait au combat, surtout de manière peu élégante, l'image de ce nouveau Twitter en serait d'autant plus écornée.

Qui se cache derrière ce compte mystérieux?

C'est le site spécialisé TechCrunch qui, mardi, a mis en premier la main sur le propriétaire de @X. Il s'agit d'un certain Gene X Hwang, patron de la société Orange Photography, basée à San Francisco.

Elon Musk a-t-il déjà tenté d'entrer en contact avec Gene X Hwang? «Non. Personne de chez Twitter n'a encore pris contact avec notre entreprise. Pourtant, je serais tout à fait prêt à m'en séparer s'ils faisaient une offre qui a du sens», a-t-il déclaré, amusé, à Tech Crunch. Comprenez, si Musk aligne les billets verts, Gene veut bien négocier.

«J'attends un peu de voir ce qui peut arriver» Gene X Hwang, propriétaire du compte @X , sur Twitter.

Comme le rappelle notamment CBS News, les identifiants sur les réseaux sociaux se négocient souvent à prix d'or et sont la cible de criminels prêts à tout pour s'en emparer afin de les revendre au plus offrant. Pour l'heure, @X semble prendre sa surprenante célébrité avec un certain détachement. Mais, qu'il le veuille ou non, cette histoire aura une fin. Et internet prie chaque seconde pour que Gene X Hwang devienne millionnaire.