Naël abattu par un policier: Twitter se déchaîne

En France, on compte les morts comme à la guerre, en fonction du camp auquel on appartient.

Eric Zemmour, le chef politique des identitaires, s’est attardé sur la dénonciation selon lui à géométrie variable de la récupération d’un certain nombre de drames:

Mais pourquoi Sy, Koundé et Mbappé n’ont-ils pas rédigé de tweets après l’assassinat de Lola, comme après «tous les francocides quotidiens»?, demande, faussement ingénu, le pseudo Geronimus III, reprenant au passage le vocabulaire d’Eric Zemmour:

Koundé et Mbappé chez les Bleus

Les réactions à la mort violente de Naël ne sont pas seulement le fait de deux camps qui se détestent. Omar Sy, la star d’Intouchables et de Lupin, a sobrement écrit:

Le polémiste-influenceur en cravate Jean Messiha un habitué de TPMP, l’émission d’Hanouna, toujours partant pour une «battle», défend la police et accuse les «gaucho-progressistes» d’être responsable du drame :

La colère est là, présente, palpable, alimentée, justifiée, diront certains, par des propos en soi inadmissibles, tenus par l’un de policiers lors du contrôle et dénoncés par une avocate de la partie civile . «Tu vas te prendre une balle dans la tête», entend-on dans la vidéo (citée plus haut) qui circule sur les réseaux sociaux. «Ce geste (réd: le coup de feu) ne relève pas de la légitime défense», affirme l’avocate.

La militante décoloniale Fatima Ouassak parle, elle, d’exécution et prévient: «Pas de justice, pas de paix», l'un des slogans phares des quartiers:

L’affaire est devenue immédiatement politique sur fond de «rapports police-banlieues», souvent exécrables. Après le tir à balle réelle d'un policier et la mort d’un adolescent, ça canarde sur Twitter . Deux camps qui se connaissent bien s’affrontent: la gauche radicale et la droite identitaire. Prompte à dégainer, la gauche radicale s’empare du dossier. Les «violences policières» dans les cités font partie de sa chasse gardée. Mardi, à 15h42, le député France insoumise (LFI) Louis Boyard, agitateur-né, lance:

Nanterre, banlieue parisienne, mardi, 8h30. Lors d’un contrôle, un policier accompagné d’un collègue met en joue un automobiliste et tire au moment où la voiture redémarre. Une balle. Mortelle. L’automobiliste est un jeune homme de 17 ans. Il conduisait sans permis. Des images vidéo montrent un plan de la scène. Naël, le prénom du défunt, ne semble pas menacer l’agent auteur du coup de feu. Pourquoi ce dernier tire-t-il? L’enquête devra l’établir. Le chef d’homicide volontaire est retenu contre le fonctionnaire de police, qui risque les assises.

Caisse de résonance des détestations françaises, Twitter voit s'affronter la gauche radicale et la droite identitaire suite à la mort, mardi, à Nanterre, d'un jeune de 17 ans, tué par un policier.

