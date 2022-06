L'Ukraine croule sous les armes occidentales, voici ce qu'elle a reçu

Si les Occidentaux inondent l'Ukraine d'armes depuis le début de l'invasion, on assiste depuis deux mois à un changement de paradigme. Les équipements envoyés sont de plus en plus lourds. Inventaire.

Fin mai, les Etats-Unis ont débloqué 40 milliards de dollars d'aide militaire pour l'Ukraine. Mercredi, une enveloppe supplémentaire de 700 millions a été annoncée. Et ce ne sont que les derniers exemples en date. Le pays croule désormais sous les armes occidentales, pour la plus grande joie du président Volodymyr Zelensky.

Si l'Occident a réagi immédiatement après le début de l'invasion, on assiste depuis quelque temps à un changement de paradigme:

Le matériel envoyé est de plus en plus lourd . Canons, chars et blindés succèdent aux armes légères qui étaient initialement livrées en Ukraine;

. Canons, chars et blindés succèdent aux armes légères qui étaient initialement livrées en Ukraine; La liste des pays qui passent à l'acte ne cesse de s'allonger et comprend désormais beaucoup de pays européens, comme la France, l'Italie et le Portugal.

Ces armes devraient permettre aux troupes de Kiev, jusqu'ici principalement engagées dans une optique défensive, de relancer l'offensive et gagner du terrain, analysait récemment l'expert Julien Grand. Le site spécialisé Oryx tient une liste actualisée des équipements annoncés et envoyés en Ukraine. Inventaire de la situation à la fin mai.

Un FH70 italien dans le Donbass. Image: Twitter

Chars d'assaut

Pour l'instant, Kiev va devoir se contenter des vieux chars de conception soviétique, livrés par deux pays d'Europe de l'est. S'ils ne sont pas à la pointe de la technologie, ces véhicules sont fournis en quantité.

La Pologne a livré 230 chars T-72M et T-72M1(R) , des modèles par ailleurs déployés par la Russie en Ukraine.

et , des modèles par ailleurs déployés par la Russie en Ukraine. La République tchèque va contribuer avec 40 T-72M1.

Artillerie

Les pays occidentaux se sont montrés nettement plus généreux pour ce qui concerne les pièces d'artillerie. L'armée de Kiev pourra bientôt bénéficier de plusieurs canons automoteurs.

La France va envoyer six Caesar 155 mm , nom qui désigne un camion équipé d’un système d’artillerie développé dans les années 1990.

, nom qui désigne un camion équipé d’un système d’artillerie développé dans les années 1990. Les Pays-Bas ont promis cinq 155mm PzH 2000 , un canon automoteur de fabrication allemande, développé à la fin des années 1990. L'Allemagne va en fournir sept.

, un canon automoteur de fabrication allemande, développé à la fin des années 1990. L'Allemagne va en fournir sept. La Norvège a décidé de livrer 20 canons automoteurs M109A3GN américains.

américains. La Pologne va, de son côté, fournir 18 AHS Krab , des canons automoteurs polonais désignés dans les années 2000.

, des canons automoteurs polonais désignés dans les années 2000. La Slovaquie contribuera avec huit de ses canons automoteurs 155mm ShKH Zuzana 2.

Un Caesar français déployé en Ukraine. Image: Twitter

Outre les canons automoteurs, plusieurs obusiers de campagne font également partie de la liste.

L'Italie et l'Estonie vont envoyer des FH70 .

. Le Royaume-Uni va fournir des canons légers L118 .

. Le Portugal va contribuer avec cinq M1, 155 mm , une pièce d'artillerie utilisée par les Etats-Unis à partir de 1942.

, une pièce d'artillerie utilisée par les Etats-Unis à partir de 1942. Les Etats-Unis, le Canada et l'Australie vont livrer des obusiers M777, en service depuis 2005.

Un PzH 2000 allemand. Image: sda

Blindés

Le Royaume-Uni va livrer 40 véhicules blindés, incluant des chars légers de reconnaissance et des transports de troupes. Les modèles évoqués sont le FV104 Samaritan , le FV106 Samson et le FV107 Scimitar . 35 FV103 Spartan ont également été promis.

, le et le . 35 ont également été promis. Les Pays-Bas vont envoyer des YPR-765 , des véhicules blindés de transport de troupes.

, des véhicules blindés de transport de troupes. Le Portugal va envoyer 15 véhicules de transport de troupes M113 , adopté par l'armée américaine en 1960. Les Etats-Unis vont en livrer 200, la Lituanie 20 et l'Australie 14.

, adopté par l'armée américaine en 1960. Les Etats-Unis vont en livrer 200, la Lituanie 20 et l'Australie 14. A partir de juillet, l'Allemagne va fournir 15 Gepard, un véhicule blindé antiaérien développé dans les années 1960.

Image: sda

Lance-roquettes multiples

Plusieurs modèles de lance-roquettes multiples sont également sur la table. A partir de juin 2022, les Ukrainiens devraient recevoir:

Quatre 227mm M270 «Mars» allemands.

allemands. Des M270B1 anglais.

anglais. Des Himars américains. L'armée ukrainienne utilise déjà des outils similaires, mais les Himars ont une portée plus lointaine et sont plus précis.

Hélicoptères

L'armée de Kiev pourrait bientôt bénéficier d'hélicoptères d'attaque. En avril, Washington avait annoncé livrer 16 Mi-17V5. Destinés à l'origine pour l'Afghanistan, ces appareils de conception soviétique peuvent être utilisés de manière offensive.

La République tchèque a emboîté le pas des Etats-Unis, annonçant une future livraison d'hélicoptères d'attaque Mi-24V. (asi)