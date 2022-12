Le superyacht du plus «grand traître d'Ukraine» vendu aux enchères

Son ex-propriétaire? Nul autre que l'oligarque Viktor Medvedtchouk, 68 ans, ami de longue date de Vladimir Poutine et douzième fortune d'Ukraine. Aussi surnommé «l'obscur prince» ou «le plus grand traître d'Ukraine», il s'est (entre autres) rendu célèbre pour être parti en vacances avec le président russe - et être accessoirement, le parrain de sa fille.

«Le navire mesure 29 mètres de haut, se compose de six étages et est équipé de deux ascenseurs. Le yacht dispose, entre autres, de quatre ponts, d'un cinéma, d'une salle de sport, d'une piscine, d'un espace spa et d'une salle de cosmétologie, ainsi que d'une cinquantaine de chambres à usages divers.»

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

Qui sera élu «personnalité de l'année» par le magazine «Time»?

C'est mercredi que l'on connaîtra la «person of the year». Une année après le couronnement d'Elon Musk, le patron de Twitter est à nouveau dans la shortlist du magazine Time. En course avec lui: Volodymyr Zelensky, la Cour suprême des Etats-Unis, MacKenzie Bezos Scott ou encore la bête noire de Trump, Ron DeSantis.

En décembre, et comme la tradition l'exige, on sort les boules de Noël, la carte de crédit, les best of vaseux et... le titre de «personnalité de l'année». Avec les années, la plus grande opération marketing du Time est rapidement devenue aussi politique que sensible.