Plusieurs villes et régions d'Ukraine frappées par des explosions

Plus près du front du conflit de l'est, opposant depuis huit ans séparatistes prorusses et forces ukrainiennes, à Kramatorsk, ville qui sert aussi de quartier général à l'armée ukrainienne, au moins quatre explosions puissantes ont également été entendues par des journalistes de l'AFP.

Dans la ville portuaire de Marioupol, plus grande ville ukrainienne proche de la zone de front avec près d'un demi-million d'habitants, plusieurs personnes ont indiqué à l'AFP entendre des bombardements d'artillerie depuis le quartier situé dans l'est de la ville.

De puissantes explosions ont été entendues jeudi matin dans plusieurs villes à la frontière russe et dans l'est de l'Ukraine. Dmytro Kouleba, ministre ukrainien des affaires étrangères, a annoncé le début d'une «invasion de grande ampleur de la Russie».

Yémen: des armes de guerre suisses au coeur d'un conflit sanglant

Une équipe d'enquêteurs de la RTS, SRF, RSI, la NZZ am Sonntag et l’ONG Lighthouse Reports ont démontré que les Saoudiens mènent une guerre sanglante avec des Sig Sauer 551, des fusils d'assaut suisses. Mais des chars et des avions ont aussi été identifiés.

Des journalistes de la RTS, SRF, RSI et la NZZ am Sonntag ont collaboré et enquêté sur la trace du matériel suisse dans divers zones de conflits, grâce à des documents accessibles en Open Source et des images satellites. Ils ont pu pointer du doigt de nombreuses marchandises produites en Suisse et exportées dans des zones de conflit.