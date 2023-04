La Russie a reçu 300 000 obus d'artillerie de l'Iran, selon le Wall Street Journal. Image: sda

Voici combien de munitions l'Iran a fourni à Poutine

Les bonnes relations entre Moscou et Téhéran inquiètent l'Occident. Le gouvernement iranien montre son soutien au Kremlin principalement à travers ses livraisons de matériel de guerre.

La Russie a reçu 300 000 obus d'artillerie de l'Iran au cours des six derniers mois. C'est ce que rapporte le Wall Street Journal. Le média américain se réfère à des entretiens avec des fonctionnaires du Proche-Orient et à des documents officiels émanant de cercles gouvernementaux. Durant cette période, des cargos auraient transporté plus d'un million de munitions de l'Iran vers la Russie via la mer Caspienne.

Les livraisons assurent le soutien de l'armée russe dans la guerre contre l'Ukraine. Un contrat datant de septembre 2022, dont le WSJ a eu connaissance, définit les clauses de la vente de plus de 74 000 obus d'artillerie à la Russie pour 1,7 million de dollars (environ 1,5 million de francs).

La dernière livraison connue remonte à début mars. Le navire «Rasul Gamzatov» aurait transporté 1000 conteneurs avec 2000 obus d'artillerie, de l'Iran vers la Russie. Selon des fonctionnaires américains, l'Iran a également utilisé des avions-cargos pour le transport d'armes et de munitions.

«Un changement historique»

Le soutien de l'Iran à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine n'est un secret pour personne. Comme l'ont rapporté les services secrets britanniques il y a quelques semaines, la Russie reçoit probablement aussi régulièrement des livraisons de drones kamikazes Shahed. Ces engins sont lancés depuis deux sites: un dans la région russe de Briansk au nord-est de l'Ukraine et l'autre dans la région de Krasnodar à l'est.

«Cela permet à la Russie d'attaquer de vastes zones en l'Ukraine et de réduire le temps de vol vers des cibles dans le nord du pays» le ministère britannique de la Défense

Les Etats-Unis s'inquiètent du renforcement du lien entre l'Iran et la Russie. Anna Borschevskaya, Senior Fellow à l'Institut de Washington pour la politique du Moyen-Orient, a confié au Wall Street Journal que le rapport entre les deux pays évoluait progressivement d'une relation transactionnelle à une relation stratégique. «La Russie dépend désormais de l'Iran pour la première fois dans l'ensemble des relations russo-iraniennes. C'est un changement historique.»

Le président américain Joe Biden et d'autres alliés de l'Ukraine ont averti il y a plusieurs mois que l'Iran était prêt à envoyer des missiles balistiques à la Russie. Selon les estimations des Etats-Unis et d'autres pays, cela ne s'est toutefois pas encore produit.

De son côté, la Russie n'a pas encore envoyé à l'Iran les avions de combat Su-35 que Téhéran cherche à obtenir dans le cadre de l'approfondissement de ses relations avec Moscou, selon des responsables du Moyen-Orient cités par le quotidien économique américain. (lw)